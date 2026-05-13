Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusAlzhéimerViviendaCopagoFlorentino PérezVito QuilesSeguridad NacionalBarcelona
instagramlinkedin

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El covid causó 22,1 millones de muertes, el triple de lo notificado, según datos de la OMS

Por cada fallecimiento por covid-19 registrado hubo alrededor de dos muertes adicionales relacionadas con la enfermedad

Mònica Carol, epidemióloga: "El riesgo de contagio por hantavirus en Catalunya es bajo, no circula por la calle"

Un sanitario vacuna a una mujer de la gripe y el covid

Un sanitario vacuna a una mujer de la gripe y el covid / PILAR CORTES

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las muertes en exceso a nivel mundial causadas por la pandemia de covid-19 se estiman en 22,1 millones, en comparación con las siete millones de muertes notificadas hasta ahora, según el informe sobre estadísticas sanitarias globales 2026 presentado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra es el triple de las notificadas hasta ahora y se traduce en que por cada muerte por covid-19 registrada hubo alrededor de dos muertes adicionales relacionadas con ella. Las cifras reconocidas por la OMS a partir de estimaciones hacían mención hasta el momento a unos 15 millones de decesos, tanto por causas directas como indirectas.

Subnotificación

Según los expertos, este hallazgo pone de relieve tanto la subnotificación que hubo de las muertes provocadas directamente por el virus, como el volumen de las muertes indirectas por las interrupciones en la atención sanitaria, las dificultades económicas y otros factores sociales durante ese periodo de emergencia sanitaria.

Las muertes en exceso a nivel mundial alcanzaron su punto máximo en 2021, con 10,4 millones de decesos

Las muertes en exceso a nivel mundial alcanzaron su punto máximo en 2021, con 10,4 millones de decesos, principalmente debido a la aparición de variantes más mortales de la covid, como la Delta, y a la considerable presión sobre los sistemas de salud, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra el director del Departamento de Datos de la OMS, Alain Labrique.

El máximo, en 2021

En comparación con los niveles que se podían esperar si la pandemia no hubiese ocurrido, las muertes globales fueron un 6,2% superiores en 2020 y alcanzaron un máximo del 17,9% en 2021. Las personas de edad avanzada y los hombres representaron una mayor proporción de la mortalidad total.

"Vemos que la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable", explicó el especialista en datos. Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial descendió de 73 a 71 años y la esperanza de vida saludable, de 63 a 61 años, pero posteriormente hubo una recuperación que permitió volver a los niveles de 2019.

Noticias relacionadas y más

"En 2023, la esperanza de vida mundial de las mujeres había vuelto a los niveles previos a la pandemia, mientras que la esperanza de vida de los hombres y la esperanza de vida saludable para ambos sexos se mantienen ligeramente por debajo, lo que refleja una recuperación mundial amplia, pero desigual", señaló Labrique.

TEMAS

  1. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  2. El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
  3. Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
  4. Catalunya registra un violento temporal con tormenta, granizo y acumulaciones de más de 50 litros por metro cuadrado
  5. Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?
  6. Arden 15 vehículos en el Eixample de Barcelona en una noche: la policía busca a un pirómano
  7. Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes
  8. Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos

El covid causó 22,1 millones de muertes, el triple de lo notificado, según datos de la OMS

La revolución de los 'tests del alzhéimer' acelera la búsqueda de pruebas similares para otras demencias

Los historiales médicos de la población, claves en el futuro predictor del alzhéimer

Directo hantavirus | Los españoles en cuarentena se mantienen asintomáticos, excepto el ingresado, que sigue estable

Directo hantavirus | Los españoles en cuarentena se mantienen asintomáticos, excepto el ingresado, que sigue estable

El científico gallego César de la Fuente lidera un modelo de IA para optimizar antibióticos y combatir la resistencia bacteriana

El científico gallego César de la Fuente lidera un modelo de IA para optimizar antibióticos y combatir la resistencia bacteriana

El paciente español contagiado de hantavirus recibe apoyo de oxígeno: "Sigue con síntomas, pero está estabilizado"

El paciente español contagiado de hantavirus recibe apoyo de oxígeno: "Sigue con síntomas, pero está estabilizado"

El fármaco risankizumab se asocia con una mejora en los pacientes con psoriasis

El fármaco risankizumab se asocia con una mejora en los pacientes con psoriasis

Los adolescentes con trastorno límite de la personalidad presentan alteraciones cerebrales tempranas

Los adolescentes con trastorno límite de la personalidad presentan alteraciones cerebrales tempranas