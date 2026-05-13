La revolución de los 'test del alzhéimer' acelera la búsqueda de pruebas similares para el párkinson y otras demencias

No solo los nuevos fármacos contra el alzhéimer–el lecanemab y el donanemab, los cuales todavía no están desplegados en España por trabas burocráticas– están marcando una nueva era los tratamientos de la enfermedad, sino que también lo están haciendo los biomarcadores en análisis de sangre que se empezaron a desarrollar hace seis años y que permiten detectar precoz y fácilmente una demencia que afecta a unos 40 millones de personas en el mundo. Pero, además, los investigadores creen que estos test para detectar el alzhéimer han abierto un nuevo camino y se empezarán a desarrollar también para otras demencias como el párkinson o la demencia frontotemporal. Así lo han avanzado este miércoles en la 14ª Conferencia Biennal Barcelona–Pittsburgh, organizada por Ace Alzheimer Center Barcelona, que se celebra desde este miércoles y hasta el viernes en la capital catalana.

La revolución de los biomarcadores en alzhéimer es tal que el congreso ha dedicado su sesión inaugural a esta realidad. "Todo empezó en el año 2020, cuando se desarrollaron los primeros biomarcadores en sangre. Uno de ellos es la proteína tau fosforilada en la posición 181 [el p-tau181]. Pero en los últimos años se ha desarrollado otro biomarcador, el p-tau217, que ha demostrado ser muy bueno y capaz de predecir la enfermedad con una precisión muy alta", explica a EL PERIÓDICO la investigadora en bioquímica y biología molecular Laia Montoliu-Gaya. Son biomarcadores a partir de análisis en sangre que ayudan a detectar la enfermedad aunque los pacientes no tengan aún síntomas. Esto, como cuenta por su parte el Jefe de Neurología del Hospital Vall d'Hebron, Xavier Montalbán, puede servir para administrar antes los tratamientos como el lecanemab o el donanemab, ya aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y, por tanto, frenar antes la enfermedad.

En Catalunya, hospitales como el del Mar, Sant Pau o el Clínic ya utilizan algunos de estos biomarcadores en análisis de sangre. Como destaca la doctora Montoliu-Gayà, esta técnica supone, además, una democratización del acceso a la detección, gracias a su rapidez. "Hay personas que presentan un deterioro cognitivo, van al médico y pueden pasar años hasta descubrir qué tienen, ya que el líquido cefalorraquídeo [al que se accede mediante una punción lumbar] no es tan accesible. Y la imagen todavía menos. Por tanto, estos diagnósticos por sangre harán que mucha más gente sepa que tiene alzhéimer", señala Montoliu.Gayà.

Son técnicas "mucho más rápidas" que se podrán hacer en centros de atención primaria, sin necesidad de ir al especialista. Y que detectarán la enfermedad "más tempranamente". "La gente tendrá antes el diagnóstico. Y facilitarán mucho la implementación de tratamientos". Esta investigadora cree, además, que en los próximos cinco años estos tratamientos se administrarán por "vía subcutánea" y no "intravenosa". "Serán más fáciles y más accesibles, pero todo dependerá de las regulaciones de los Estados y de cómo se financie a nivel político".

Y, además, cree que los biomarcadores para detectar el alzhéimer abrirán camino y pasarán a desarrollarse también para otras demencias, como el párkinson o la demencia frontotemporal. "El campo se ha centrado mucho en el Alzheimer porque es una enfermedad muy común y conocemos mucho mejor su patología, pero todavía hay muchas demencias para las que no tenemos marcadores. "Y los biomarcadores también servirán para las terapias, para administrarlas y monitorizarlas. Un biomarcador podrá decirte: 'Esta persona necesita esta terapia'. Como ocurre con el cáncer", dice Montoliu-Gayà, quien no obstante reconoce que para esto último "aún se tardará un poco".

Comparación con la esclerosis múltiple

Para el neurólogo Xabier Montalbán, el alzhéimer, a nivel de tratamientos, están viviendo una "nueva era", similar a la que vivió el campo de la esclerosis múltiple en 1995. "Pero en lo referente a los biomarcadores, el alzhéimer está más avanzado que la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple se necesita sí o sí una resonancia magnética", señala a este diario el Jefe de Neurología de Vall d'Hebron. Defiende los nuevos fármacos aún no desplegados en España. "Modifican la progresión de la enfermedad en un 30%. No es poca cosa. En la esclerosis múltiple pasó lo mismo con los primeros fármacos, que fueron la ventana que abrió el resto de la investigación y nos ha llevado a donde estamos ahora", señala.

"Con el alzhéimer estamos llegando a un punto en que un análisis de sangre nos da el diagnóstico biológico de la enfermedad. Eso no lo tenemos en la esclerosis múltiple", apunta este neurólogo. En el alzhéimer, el diagnóstico de "seguridad" lo proporciona un PET o una punción lumbar, pero un análisis de sangre puede servir para hacer el cribado. "Basta una gota de sangre capilar. Es bastante espectacular", asegura Montalbán, quien defiende también de los nuevos tratamientos para el alzhéimer. "Logran una disminución de la progresión de la enfermedad. Hay ensayos que demuestran que la rapidez y la intensidad con que eliminan la amiloide [proteínas asociadas al alzhéimer] es brutal. Y creo que los próximos resultados que tendremos serán mucho más positivos, no solo desde el punto de vista de la imagen y de limpieza del amiloide, sino también con repercusión clínica", augura este neurólogo.

Cree, sin duda, que el alzhéimer vive un "momento muy esperanzador", gracias también a esos biomarcadores que han aportado, sobre todo, "conocimiento". "Con esos biomarcadores nos hemos dado cuenta de que existe una dinámica de depósito de proteínas amiloide y de tau, como una especie de progresión por estadios. Y de que no es una enfermedad que vaya hacia delante y hacia atrás, como por ejemplo la esclerosis múltiple [que cursa en forma de brotes], sino una enfermedad que progresa de una forma más o menos constante", añade Montalbán.

¿Debería haber cribados poblacionales para el alzhéimer? Es algo que los especialistas aún están discutiendo. "Es otro debate", dice Montalbán. ¿A quiénes se les harían estas pruebas? "Seguramente a personas con antecedentes familiares porque, si sabes que hay una predisposición a desarrollar síntomas en el futuro, puedes hacer cambios en tu estilo de vida, como perder peso, dejar de fumar y hacer ejercicio", concluye