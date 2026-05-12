Estos son (de momento) los casos detectados por hantavirus: tres muertos y ocho contagiados; uno de ellos, español

El crucero de lujo 'MV Hondius', en el que ha estallado un brote de hantavirus, partió el 20 de marzo del puerto de Ushuaia, en la Tierra de Fuego argentina, con 149 personas a bordo: 88 pasajeros y 62 miembros de la tripulación. Entre todos, representan 23 nacionalidades y 14 son españoles: entre ellos, cinco catalanes, tres madrileños, un gallego, un asturiano y una valenciana.

La expedición se disponía a hacer escala en algunas de las islas más remotas del planeta, con incursiones en la Antártida, hasta acabar en Cabo Verde. Sin embargo, el buque ha acabado confinado tras haberse detectado un brote de hantavirus que, de momento, ha provocado la muerte de tres pasajeros y ha contagiado al menos a otros ocho; uno de ellos, español. Actualmente todos los pasajeros han sido evacuados a sus países. Estos son los 11 pasajeros afectados por la variante de los Andes del hantavirus y, además, se incluyen el caso sospechoso de la isla remota de Tristán Acuña y las dos sospechas españolas.

Dos holandeses —un matrimonio— son los dos primeros fallecidos por hantavirus. Argentina todavía está reconstruyendo el itinerario que hicieron. Él tenía 69 años y falleció el 11 de abril a bordo del buque tras enfermar durante la travesía. Tenía fiebre, dolor abdominal y de cabeza y diarrea. Ella, de 69 años, empeoró después de dejar el barco y murió en Johannesburgo el 27 de abril tras ser evacuada.

Lo que se sabe, de momento, es que esta pareja viajó durante varios meses entre Argentina, Chile, Uruguay y de regreso a Argentina a partir del 27 de marzo, antes de abordar el 'MV Hondius' el 1 de abril, explicó el Ministerio de Salud en un comunicado. El Ministerio de Salud argentino está "reconstruyendo" la ruta del 'paciente cero', es decir, el recorrido que siguieron los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas", indica el Ministerio.

Días después, el 2 de mayo, moría a bordo del crucero una pasajera alemana que desarrolló una neumonía. Está incluida entre los tres fallecidos del brote. La muestra 'post mortem' confirmó que era el virus de los Andes.

Un pasajero británico que fue evacuado a Johannesburgo (Sudáfrica) y que permanece estable, aunque en aislamiento, es la primera persona en la que se identificó el hantavirus. En el crucero, el hombré empezó a presentar síntomas compatibles con la neumonía y, al empeorar, fue evacuado el 27 de abril desde la isla de Ascensión hacia Sudáfrica.

Martin Anstee, guía de expedición británico de 56 años, también fue posteriormente a los Países Bajos para recibir tratamiento especializado. Además, también el médico neerlandés del barco, de 41 años, fue evacuado a los Países Bajos, pero su estado mejoró tras haber estado más grave. Lo mismo ocurre con otro pasajero alemán. Los tres fueron enviados en avionetas medicalizadas a Holanda antes de que el buque llegara a Canarias el pasado sábado 9 de mayo.

Un expasajero en Suiza que había desembarcado en el barco y regresado a su casa, dio positivo de hantavirus en Zúrich. Comenzó con síntomas el 1 de mayo y fue confirmado por PCR el 5 de mayo. Sigue hospitalitzado y aislado en Suiza.

La OMS ha añadido este lunes un nuevo contagio: una pasajera francesa repatriada, que dio positivo por hantavirus el 11 de mayo, según la ministra francesa de Sanidad. Es el primer caso de hantavirus de Francia y es una de los cinco pasajeros ue fueron repatriados el domingo del 'MV Hondius'. La mujer presentó síntomas durante el vuelo de repatriación y su estado se ha agravado.

Además, también este lunes Estados Unidos ha confirmado un "positivo leve" entre sus 17 repatriados y otro se encuentra con "síntomas leves". El Ministerio de Sanidad español evacuó por separado al caso "positivo leve" tras el test que le realizó un epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que embarcó en Cabo Verde. Tras un segundo análisis que resultó negativo, Sanidad cosideró que el "positivo leve" era "no concluyente", mientras EEUU decidió tratar el caso como positivo. Otro crucerista presentó "tos leve" el 6 de mayo y también fue trasladado junto a este conciudadano de forma separada.

Un español de los evacuados del barco dio positivo este lunes 11 de mayo por hantavirus. Empezó a mostrar síntomas como problemas respiratorios y febrícula a lo largo de la noche pasada, pero está "aparentemente estable". Se encuentra confinado en la planta número 22 del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Se desconoce de qué comunidad es originario.

El Ejército británico ha enviado asistencia médica al compatriota sospechoso de tener hantavirus que se encuentra en la remota isla de Tristán de Acuña. Se trata de un pasajero del crucero 'MV Hondius', que se bajó del barco cuando hizo parada entre el 13 y el 15 de abril, ya que reside en ese territorio. El equipo, compuesto por seis paracaidistas y dos médicos militares, saltó en paracaídas desde un avión. Casi al mismo tiempo, se lanzaron desde el aire suministros vitales de oxígeno y otros de ayuda médica sobre esta isla en la que viven 221 personas y que solo cuenta con dos médicos.

Los 14 españoles —cinco de ellos catalanes— que viajaban en el crucero se encuentran aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Solo uno de ellos ha dado positivo por hantavirus: el primer contagiado de España. En Barcelona, permanece aislada en el Hospital Clínic una mujer que fue contacto estrecho en el avión de la mujer holandesa fallecida. No ha presentado síntomas y su PCR ha dado negativa. Y en Alicante también está aislada otra mujer de 32 años, que también viajó en ese avión y que ha dado negativo en dos PCR ya.