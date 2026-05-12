Crisis sanitaria
Países Bajos impone una cuarentena preventiva a 12 sanitarios por un posible contagio de un paciente con hantavirus
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Doce empleados del hospital universitario Radboudumc de Nimega, en el este de los Países Bajos, han sido puestos en cuarentena preventiva durante seis semanas tras haber estado potencialmente expuestos al hantavirus al atender a un paciente infectado procedente del crucero MV Hondius.
Según explicó el centro médico este martes, durante la atención a un paciente que fue ingresado el pasado jueves procedente del Hondius se produjeron dos incidentes relacionados con el manejo de muestras biológicas.
Por un lado, la sangre extraída al paciente fue procesada siguiendo el protocolo estándar, cuando debido a la naturaleza del virus debía haberse tratado bajo medidas más estrictas de bioseguridad.
Asimismo, el sábado se constató que, durante la eliminación de la orina del paciente, no se habían aplicado las normas internacionales más recientes, que también exigían procedimientos reforzados.
A pesar de que el Radboudumc subrayó que la probabilidad de contagio es "muy baja", decidió aplicar la cuarentena preventiva como medida de precaución para los doce trabajadores afectados.
La presidenta del consejo de administración del hospital, Bertine Lahuis, lamentó lo sucedido y aseguró que el centro investigará "cuidadosamente" lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse en el futuro.
"Estas medidas tienen un gran impacto en todos los involucrados. Lamentamos que esto haya ocurrido en nuestro centro médico universitario", afirmó Lahuis, quien también subrayó el compromiso del personal sanitario implicado en la atención al paciente contagiado.
El Radboudumc añadió que el hospital se mantiene preparado para recibir nuevos pacientes si fuera necesario.
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