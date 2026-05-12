Llamalítica, la empresa catalana de IA para sanitarios fundada por el creador de Doctoralia: "Ofrecemos autonomía local en el actual entorno sociopolítico"

Es la única empresa catalana de las cinco seleccionadas por el Ministerio de Sanidad para probar la inteligencia artificial (IA)en las consultas de la atención primaria y de los hospitales. Se llama Llamalítica, fue fundada en 2023 y es una 'start-up' que desarrolla IA agéntica para que tanto médicos como el resto de sanitarios se puedan centrar en hacer su trabajo, que es "atender a la gente". "Llamalítica actúa como un ayudante que recoge datos de acuerdo al criterio del profesional. Esto evita que el sanitario tenga que estar redactando, mirando la historia clínica... Realizando todas esas tareas burocráticas que entorpecen", explica a este diario Frederic Llordachs, fundador de Llamalítica, quien a su vez cofundó en 2007 Doctoralia.

Llamalítica colabora con Telefónica; por ejemplo, en el SUMMA —el servicio de ambulancias de la Comunidad de Madrid—, realizando la transcripción de las llamadas de emergencias para liberar a los operadores, médicos y personal sanitario de tener que tomar notas. "Y estamos trabajando para que las ambulancias no tengan que anotar nada durante las asistencias", asegura Llordachs. Además, en Castilla y León, esta 'start-up' —junto a la empresa Stacks Cegedim— está desplegando para los 2.509 médicos de atención primaria soluciones que les permitan "ahorrar tiempo" mientras atienden a los pacientes. "Por ejemplo, resúmenes de historia clínica, comparación de pruebas de laboratorio, interacciones farmacológicas de forma automática y aplicación de modelos predictivos de riesgo crónico", ilustra Llordachs, barcelonés nacido en 1968.

Pese a su corta historia —solo hace tres años que echó a andar—, Llamalítica ya ha tenido varios reconocimientos. La Fundación Impulsa Talentum le concedió, en 2024, el premio Talent 2024 en la categoría de sanidad. Y este año ha quedado finalista de los Premios EmprendeXXI en Catalunya.

La IA agéntica

El logo de la empresa es una llama y rinde homenaje al acrónimo de 'Large Language Model' — modelo de lenguaje de gran tamaño— , un tipo de algoritmo de inteligencia artificial que utiliza técnicas de aprendizaje profundo y grandes volúmenes de datos para comprender, resumir, generar y predecir nuevo contenido. Es lo que se denomina "IA agéntica".

"La gran ventaja de esta tecnología es que se puede integrar dentro de los flujos de trabajo de los sanitarios", cuenta Llordachs. La particularidad de esta empresa es que es "de aquí", algo "que no siempre se valora". "Ser de aquí es importante porque estamos adaptados a la manera de hacer las cosas aquí, a la forma de hablar de aquí: todo lo que viene de EEUU llega con un sesgo americano, con un lenguaje y una lógica anglosajona, y ahí siempre hay que adaptarse".

Pero Llordachs señala otra ventaja de esta empres: el actual entorno sociopolítico. "Mucha de la inteligencia artificial con la que trabaja parte de nuestra competencia depende de proveedores estadounidenses y no sabemos si eso puede acabar siendo un problema. Por si hubiera algún conflicto con EEUU —algo que no parece descabellado—, Europa necesita tener soberanía tecnológica, no solo del dato, sino también sobre la IA. Nuestras soluciones permiten eso: autonomía a nivel europeo, nacional, local e incluso hospitalaria", cuenta este médico que hace "muchos años" que no trabaja como tal.

Llamalítica ya está presente en varios centros de salud y hospitales de toda España. Uno de los clientes es el Hospital de Calella. "Tenemos muy buena relación con este hospital. Tanto es así, que hemos ampliado el alcance de la IA a la atención domiciliaria", explica. En febrero fue noticia que la IA que transcribe la conversación entre el médico y el paciente daba el salto del CAP a la atención domiciliaria en el Maresme y ha sido de la mano de Llamalítica. "Cuando los equipos van a domicilio a atender a personas mayores o pacientes frágiles, la inteligencia artificial va tomando nota de los datos, de lo que sucede y de todo lo que se va comentando durante la visita".

"Continuidad asistencial"

"La importancia de la inteligencia artificial en la sanidad es enorme. Yo era médico, hace ya muchos años. Antes, en la consulta, había un secretario o administrativo que iba tomando datos. Era una tarea muy útil porque permitía continuidad asistencial, registro, codificación de patologías y, a partir de ahí, investigación y mejora. Pero al principio eso lo hacían personas", rememora Llordarchs. Toda esa tarea, con el tiempo, ha acabado recayendo "sobre los sanitarios". Pero ahora la IA permite que el médico "vuelva a dedicarse a hacer de médico". Y lo hace, además, en un contexto de "déficit estructural" de facultativos: "Falta un 10% de médicos y formar un médico lleva años".

Con todo, Llordachs es un emprendedor nato. De los primeros que creyeron en el potencial de internet. En 2007, "el año en que se creó el Iphone", creó junto a Albert Armengol y David Díaz la página web sanitaria Doctoralia. "Queríamos que hubiera más accesibilidad a los médicos. Igual que una persona podía buscar restaurantes o cualquier otro servicio en internet, pensábamos que también debía poder buscar médicos y reservar cita, algo que entonces era bastante novedoso. Lo intentamos varias veces y a la tercera salió", recuerda.

Durante varios años, Doctoralia fue la web con más visitas del ámbito sanitario. Gracias a eso y a los anuncios de Google, la empresa consiguió financiarse y ser sostenible. Después se fusionó con otras compañías europeas. "Es impresionante porque partimos de muy poco y acabó convirtiéndose en una empresa internacional con empleados y sedes en muchos países", concluye.