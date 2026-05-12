Catalunya pone en marcha una licitación de 53 millones para comprar terapias endovasculares neurológicas

La Generalitat de Catalunya, a través del Institut Català de la Salut (ICS), ha puesto en marcha este martes una nueva licitación por más de 53 millones de euros de material para terapias endovasculares neurológicas con el objetivo de garantizar que los centros sanitarios tengan el acceso a tecnologías sanitarias de alta especialización.

Esta iniciativa busca asegurar el suministro de dispositivos "esenciales" para el tratamiento de las lesiones vasculares intracraneales que pueden tener consecuencias neurológicas "graves o potencialmente mortales", ha explicado el Ejecutivo en un comunicado.

La licitación incluirá una serie de productos sanitarios implantables que estarán agrupados en lotes homogéneos según criterios funcionales y clínicos. Por ejemplo, la iniciativa contempla dispositivos orientados a una actuación precisa y segura en las lesiones vasculares complejas.

También se incluyen prótesis y dispositivos endovasculares intracraneales, como derivadores de flujo para el tratamiento de aneurismas y sistemas para la resolución de estenosis intracraneales o la estabilización de lesiones.

Los centros sanitarios que soliciten este material podrán adaptar el tratamiento a las características específicas de cada paciente gracias a las diferentes configuraciones tecnológicas disponibles.

El Govern ha explicado que estos productos ofrecen soluciones terapéuticas "avanzadas con el mínimo impacto posible" que contribuyen a mejorar los resultados clínicos y la seguridad del paciente.

En este sentido, la licitación se enmarca en un modelo de contratación orientado a garantizar "la calidad, la disponibilidad y la seguridad del suministro", han especificado.