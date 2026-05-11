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La crisis del hantavirus

La paciente ingresada en el Clínic permanece en la misma uci que la primera enferma con covid de Catalunya

Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: nuevos contagios, síntomas y cuarentena de los pasajeros

Cerco internacional al hantavirus: ¿cómo se prepara el resto del mundo para afrontar los casos del 'Hondius'?

Los pasajeros afectados por un brote de hantavirus desembarcan del 'MV Hondius' fondeado en Tenerife.

Los pasajeros afectados por un brote de hantavirus desembarcan del 'MV Hondius' fondeado en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

B. Pérez

Barcelona
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La paciente del Hospital Clínic que fue contacto en el avión de la mujer neerlandesa que falleció por hantavirus —tras haberse contagiado en el crucero de lujo 'MV Hondius'— permanece ingresada en la uci en la que estuvo la primera paciente con covid-19 de Catalunya, hace ya más de seis años.

La paciente de Barcelona, que reside en la ciudad desde hace años, no ha mostrado síntomas de hantavirus y la primera PCR que le realizaron ayer dio negativa. Aun así, por prevención, la mujer está en la uci. En una semana le harán una segunda PCR. Tiene un buen estado general, como ha recalcado este lunes ante los medios el jefe de Servicio de Salud Internacional del Clínic, José Muñoz.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) identificó a esta mujer como contacto con el hantavirus tras compartir vuelo con una de las personas fallecidas por el virus.

Más casos

La ministra de SanidadMónica García, ha admitido este lunes que se está manteniendo una "monitorización estrecha" de todos los pasajeros del crucero MV Hondius y ha defendido no se hicieran pruebas a todo el pasaje antes de bajar del barco, tan solo a las personas con síntomas, porque es lo que indica el "protocolo".

"A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas. De hecho, por eso estamos teniendo una monitorización estrecha de todos y cada uno de los pasajeros. En función de los días, nos podremos ir encontrando con personas que presenten síntomas y que presenten PCR positivas", ha afirmado en una comparecencia en el puerto de Tenerife.

Actualmente las muestras de los 14 españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla y considerados contactos ya han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología, según informa Sanidad. Este tipo de pruebas, aclara el Gobierno, "requiere de un análisis de laboratorio que no es automático, especialmente cuando se procesan varias muestras simultáneamente". En cualquier caso, los resultados se esperan a lo largo de este lunes y todos ellos siguen sin síntomas.

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Todos los spañoles aislados en el hospital Gómez Ulla "se encuentra bien", según la ministra García, y este lunes, a lo largo del día, se conocerá el resultado de la primera PCR que se les ha realizado.

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