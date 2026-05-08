Inteligencia artificial
Un estudio valida en 6,4 millones de personas dos algoritmos para predecir riesgo cardiovascular
El IRBLleida participa en una investigación que valida algoritmos cardiovasculares en 44 cohortes, confirmando su eficacia fuera de sus regiones de origen
EP
Un estudio internacional con participación del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) ha validado, en datos de 6,4 millones de personas, los algoritmos Prevent y Score2, dos de las "principales herramientas" en poblaciones de diferentes regiones del mundo, demostrando que tienen buena capacidad predictiva.
El trabajo, publicado en la revista 'Nature Medicine', ha usado datos de 44 cohortes observacionales y 18 ensayos clínicos aleatorizados con el objetivo de validar ambos modelso en contextos geográficos y clínicos "diversos", informa el IRBLleida en un comunicado de este viernes.
Las herramientas Prevent, de la American Heart Association, y Score2, usada en las guías europeas, permiten estimar el riesgo individual de sufrir eventos cardiovasculares y ayudan a decidir estrategias preventivas.
Hasta ahora, habían sido validadas principalmente en sus regiones de origen, pero faltaban estudios "amplios" que evaluaran su rendimiento en poblaciones globales, fuera de su ámbito geográfico y en ensayos clínicos multinacionales.
El responsable del grupo de Investigación Traslacional Vascular y Renal del IRBLleida, José Manuel Valdivielso, ha apuntado que el valor del trabajo es que demuestra que las herramientas mantienen un rendimiento "sólido y consistente" en poblaciones muy distintas entre sí.
Durante un seguimiento medio de 5,1 años, el personal investigador registró 293.737 eventos de enfermedad cardiovascular total según la definición de Prevent, y 258.086 eventos cardiovasculares según Score2.
Los resultados obtenidos muestran un "buen comportamiento" de las dos herramientas en Norteamérica, Australia y otras regiones, así como en ensayos clínicos internacionales, lo que permite recomendar su uso de forma generalizada, según los firmantes del estudio.
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