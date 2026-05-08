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CRISIS SANITARIA

La azafata hospitalizada en Amsterdam da negativo en hantavirus

Según la OMS, el número de contagios, por el momento, se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU

Hantavirus en el crucero MV Hondius, hoy en directo: nuevos contagios, cuarentena de los pasajeros y próxima llegada del barco a Tenerife

El crucero neerlandés MV Hondius y una lancha ambulancia para evacuar dos tripulantes enfermos por el brote de hantavirus

El crucero neerlandés MV Hondius y una lancha ambulancia para evacuar dos tripulantes enfermos por el brote de hantavirus / AFP

Nieves Salinas

Nieves Salinas

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La azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam (Holanda) por posibles síntomas de hantavirus ha dado negativo, según ha confirmado este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el número de contagios, por el momento, se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU.

La azafata no había estado en el crucero MV Hondius, a diferencia de los otros ocho pacientes, de los que tres han fallecido, uno se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) y otros cuatro son tratados en centros de Zúrich (Suiza), Dusseldorf (Alemania), Nimega y Leiden (Países Bajos). El Punto Focal para el Reglamento Sanitario Internacional en Países Bajos notificó este negativo a la OMS, indicaron a EFE portavoces de la organización con sede en Ginebra.

Síntomas leves

La azafata fue ingresada en un hospital holandés para ser sometida a pruebas por un posible contagio por hantavirus. La mujer había estado en contacto brevemente en Johannesburgo (Sudáfrica) con la mujer holandesa de 69 años que falleció a causa del hantavirus al día siguiente.

La azafata presentaba síntomas leves y se encuentra aislada en el Centro Médico Universitario de Ámsterdam, donde se le realizaron las pruebas pertinentes, según informa RTL. El de esta mujer era el primer caso sospechoso de hantavirus por contacto, pendiente de confirmación por laboratorio, mediante PCR, y por la OMS. 

Nueva sospecha

En cuanto al número de casos sospechosos, la cifra podría variar. Un tercer ciudadano británico que se encuentra en Tristán de Acuña, territorio bajo soberanía del Reino Unido en el Atlántico sur donde el crucero MV Hondius hizo una escala en abril, presenta síntomas de hantavirus, según ha informado este viernes la Agencia de Seguridad Sanitaria (UKHSA, por sus siglas en inglés).

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De los otros dos hombres británicos que han dado positivo, uno de ellos permanece estable en Países Bajos tras ser evacuado del barco el miércoles y el otro sigue en cuidados intensivos en un hospital de Johannesburgo (Sudáfrica), al que también fue trasladado en avión.

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