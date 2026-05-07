¿Pueden los españoles del crucero, asintomáticos, negarse a guardar la cuarentena? Sanidad apela al sentido común pero, advierte, hay mecanismos legales para que se cumpla

Los 14 españoles que viajan a bordo del crucero MV Hondius y que llegarán a Madrid en un avión militar este fin de semana deberán guardar un periodo de cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Ese tiempo, todavía no está establecido por Sanidad, pero podría alargarse durante 45 días si se tiene en cuenta el periodo de incubación del hantavirus.

Es así donde surge el debate que encendió la ministra de Defensa, Margarita Robles, al asegurar que esa cuarentena es voluntaria, dado que es una medida privativa de libertad y tendrían que firmar un consentimiento informado. La titular de Sanidad, Mónica García, sin embargo, ha afirmado esta misma mañana que confía en que los españoles del crucero harán "cuarentena voluntaria" por el hantavirus aunque tiene "instrumentos legales" para obligarlos.

Habitaciones individualizadas

La titular de Defensa, ministerio al que pertenece el Gómez Ulla, ha especificado que los españoles no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas.

Los repatriados, ha aclarado, permanecerán en "habitaciones individualizadas", "siempre que voluntariamente quieran". Como se trata de personas sin síntomas, el régimen no será igual al de pacientes con otras enfermedades contagiosas graves. "En este caso el aislamiento no será en una unidad de infecciosos como es la unidad del Ébola", ha precisado.

¿Y si no quieren aislarse?

Todos los pacientes que están abordo del barco que partió de Cabo Verde están asintomáticos, ha señalado esta mañana la ministra Mónica García, en una entrevista en TVE. Se encuentran bien. Desde Canarias, los que no son españoles serán repatriados a sus países, y el grupo de 14 nacionales será trasladado en un avión militar a Madrid para ir directos al Gómez Ulla.

Tras las declaraciones de Robles sobre la voluntariedad de que pasen una cuarentena en el hospital madrileño, que han despertado las críticas del PP, Sanidad ha dejado las cosas claras. "Lo primero es confiar en que esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado médico posible", matizaba el Ministerio este miércoles por la noche.

Medidas legales

"En todo caso, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición. Como no podría ser de otra manera", zanjaba. Esta mañana, en una entrevista en la Cadena Ser, Mónica García afianzaba esa idea. La ministra ha explicado que su departamento está elaborando, junto con la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el protocolo sobre cómo atender y aislar a los pasajeros españoles a bordo del crucero.

Una de las primeras decisiones que tienen que tomar las autoridades sanitarias es cuántos días tienen que guardar cuarentena, dado que primero tienen que determinar "el día 0", es decir, el día que dejaron de tener contacto con las personas contagiadas a bordo del barco. Será necesario determinar a partir de qué día comienza ese plazo, ya que según la información proporcionada por la OMS la enfermedad apareció en el barco entre el 6 y el 28 de abril.

"Sabemos que las personas que no tienen síntomas no son contagiosas, por eso lo que es importante es monitorizar la aparición", dice la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Maria João Forjaz, abunda en entrevista con EL PERIÓDICO sobre este aspecto. "Esta una enfermedad que tiene un periodo de incubación variable entre dos semanas y seis semanas. Seis semanas corresponde a los 45 días desde la exposición, desde el contacto. Por otro lado, también sabemos que las personas que no tienen síntomas no son contagiosas, por eso lo que es importante es monitorizar la aparición durante ese periodo para que, si los desarrollan, podamos actuar rápidamente, porque eso puede salvar vidas".

Instrumentos legales

Sobre la controversia generada en torno a si los pacientes españoles deben mantener la cuarentena, Sanidad insiste en que España tiene "los instrumentos legales suficientes" para obligarles. Ha sugerido que cree que querrán hacerlo de forma voluntaria, sin necesidad de obligarles judicialmente, después de que el ministro Ángel Víctor Torres hablara este miércoles con las familias de cada uno de ellos.

La doctora Maria João Forjaz añade: "También sabemos que hay una Ley General de Salud Pública de 2011 que dice, de una forma explícita, que la ciudadanía debe colaborar, tiene el deber de colaborar en las labores con las autoridades sanitarias y cumplir con las medidas preventivas prescritas. La salud es un derecho, pero también es un deber, y tenemos que proteger la salud de los demás. Y eso lo hemos aprendido muy bien en la covid".

Normalmente, se apela a la colaboración de los pacientes y, solo cuando existe un riesgo, se pide el amparo de un juez

Por otro lado, apunta, "hay una Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública del 86 que permite a las autoridades actuar con contundencia cuando existe un riesgo para terceros. En este caso, normalmente, se apela a la colaboración de los pacientes y, solo cuando existe un riesgo, se pide el amparo de un juez. Pero en este caso el riesgo de transmisión de persona a persona es muy bajo", matiza.

En el hospital Gómez Ulla, según fuentes sindicales consultadas por EL PERIÓDICO, no disponen de información sobre el tiempo que los españoles pasarán en el centro. Han solicitado, hoy mismo, una "reunión urgente" con la dirección del hospital para conocer todos los detalles del dispositivo.