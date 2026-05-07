Catalunya adelanta a los 12 años el inicio de la prevención de las infecciones de transmisión sexual

La Conselleria de Salut adelanta a los 12 años la población diana del nuevo modelo de atención a las infecciones de transmisión sexual (ITS), que se ha presentado este jueves para responder al aumento de la incidencia de estas enfermedades en los últimos años. "Consideramos que es un problema de salud pública que hay que abordar con la coordinación de los distintos niveles asistenciales", destaca el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández. El nuevo modelo integrado prevé reforzar la prevención de las ITS, también entre los adolescentes, y para ello incorpora a los pediatras y a las enfermeras pediátricas y reforzará la educación en salud sexual en los institutos. El plan también potenciará la figura de médicos y enfermeras referentes en ITS en la atención primaria.

La Conselleria de Salut ha actualizado el modelo de prevención y atención a las ITS ante un aumento sostenido de estas infecciones en todos los grupos de edad, sexo y orientación sexual en los últimos años en Catalunya, en un patrón similar al de la mayoría de países europeos; una situación que requiere una respuesta "más compleja", señala Jordi Casabona, del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT).

Uno de los cambios de la nueva estrategia, que tiene en cuenta que el inicio de las relaciones sexuales es más precoz, es que amplía la población diana desde los 12 años, mientras que en el modelo anterior, de 2009, el inicio era a partir de los 15 años. Rafael Ruiz, director estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, explica que esto se traduce, entre otras acciones, en la incorporación de manera sistemática de preguntas sobre las relaciones afectivas y sexuales -más allá de las ITS- en las revisiones de niños de 12 y 14 años.

La Conselleria de Salut, junto con la de Educación, también trabaja para reforzar la educación en salud sexual en los centros educativos. Luisa María Conejos, subdirectora general de Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud Pública, afirma que quieren "ir más allá de lo que muchas veces se hace, como talleres y acciones puntuales, e integrar esta educación de una manera amplia y curricular en el día a día de los centros".

El nuevo modelo quiere implicar a toda la atención primaria y comunitaria para prevenir las ITS y también mejorar su detección precoz y la atención, y así quiere ir más allá de los servicios de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) y los centros de urgencias (CUAP) para involucrar también a las líneas pediátricas y a los equipos de atención primaria penitenciaria (EAPP).

La estrategia prevé reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y potenciar a los referentes en ITS para que sean una figura sistemática en la atención primaria. Esta figura ya aparecía en el modelo anterior, pero se dejaba la opción de desarrollarla, y ahora se quiere extender. Se trata de médicos de familia, enfermeras, matronas o ginecólogos, especializados en este ámbito, que asumen la gestión de casos más complejos y también se ocupan de coordinar la formación en este campo de los demás profesionales.

Otro de los aspectos en los que incide el plan es pasar de un sistema de información tradicionalmente fragmentado a la historia clínica electrónica compartida y con un catálogo homologado de pruebas de cribado y diagnóstico y recomendaciones terapéuticas comunes y accesibles. Otro de los objetivos del plan es eliminar el estigma que todavía pesa sobre las infecciones de transmisión sexual.

Además, los resultados de la vigilancia de las ITS estarán disponibles en el Sistema de Vigilancia de las Infecciones de Catalunya (SIVIC) para consulta pública.

Aumento de las ITS

La incidencia de las infecciones de transmisión sexual en Catalunya aumenta año tras año, con la excepción de un descenso en 2020, año marcado por la pandemia de la covid-19. El refuerzo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de las políticas de cribado también han contribuido a una detección más elevada que podría explicar, al menos en parte, el aumento acentuado, así como un cambio para facilitar las notificaciones de las infecciones. En 2024 se observa una moderación en el crecimiento, con un incremento del 5,3% respecto al año anterior y una tasa de incidencia global de 422 casos por cada 100.000 habitantes.

"A diferencia de antes, cuando el aumento de las ITS había estado muy concentrado en el colectivo de hombres que practican sexo con hombres, ahora es más transversal y también afecta a mujeres, jóvenes e incluso a personas de más de 60 años", señala el doctor Casabona.

La infección genital por clamidia representa la mitad de las notificaciones de ITS de 2024, con una tasa de incidencia de 210 casos por 100.000 habitantes, seguida de la infección gonocócica, con el 39% de las notificaciones y una tasa de 166 casos; la sífilis infecciosa, con el 8,5% de los casos y una tasa de 36 casos, y el linfogranuloma venéreo, con el 2,5% de las notificaciones y una tasa de 11 casos por cada 100.000 habitantes.

A pesar del aumento de las ITS registrado en todos los grupos de edad, sexo y orientación sexual, hay patrones más específicos para cada ITS. La infección por clamidia presenta una incidencia más elevada en mujeres heterosexuales, especialmente en menores de 30 años. En cambio, la infección gonocócica, la sífilis infecciosa y el linfogranuloma venéreo afectan principalmente a los hombres, sobre todo en el grupo de los que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y en la franja de 30 a 39 años. Para todas las ITS, las mujeres presentan edades más jóvenes que los hombres en el momento del diagnóstico.

Detrás de este aumento de las ITS hay diversos factores, como cambios en las conductas sexuales; el impacto de las redes sociales en la facilitación de contactos; la práctica del chemsex o la "dramática" disminución del uso del preservativo, ha advertido este epidemiólogo. También hay que tener en cuenta factores estructurales como las desigualdades socioeconómicas, las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y el estigma.