El vuelo con los contagiados con hantavirus recala en Canarias para repostar tras rechazarlo Marruecos

Las avionetas medicalizadas en las que viajan tres pacientes del crucero con síntomas del crucero —que iba camino de los Países Bajos— han parado a repostar sobre las 16.30 horas en Canarias, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Inicialmente iban a respostar en Tetuán, Marruecos, pero el país no les ha dado permiso y han tenido que hacer escala en las islas. Los pacientes no han bajado del avión, simplemente han esperado a que este repostara y el vuelo ha seguido su camino hacia los Países Bajos.

En paralelo, el buque con el resto de pasajeros asintomáticos prosigue su camino a Canarias, a donde llegará "en tres o cuatro días", según la Ministra de Sanidad, Mónica García. Más probablemente el sábado. El buque llegará al Puerto de Grandilla de Tenerife, sin que ello suponga "ningún riesgo" para ningún ciudadano de las islas ni tampoco para la "actividad económica" de la autonomía, ha asegurado.

Todos los pasajeros serán examinados en Canarias y serán repatriados a sus países si no surgen contratiempos. Los 14 españoles, entre los que hay cinco catalanes, serán posteriormente evacuados en un avión militar a Torrejón de Ardoz (Madrid). Desde allí serán trasladados el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde se les harán las pruebas pertinentes y guardarán cuarentena aunque sean asintomáticos. Todavía está por determinar cuántos días de cuarentena tienen que seguir.

Ocho afectados

De momento, la OMS cifra en ocho las personas afectadas por el brote de hantavirus del crucero 'MV Hondius'. Hay tres fallecidos. Las autoridades suizas confirmaban este miércoles a la OMS un nuevo caso de hantavirus en un pasajero que estuvo en el crucero 'MV Hondius' y que está siendo atendido en el Hospital Universitario de Zúrich: se trata del tercer caso confirmado por pruebas de laboratorio. Este pasajero, al igual que su mujer y una veintena más, no acabaron el viaje y volvieron a sus casas haciendo vida normal.

Así, de momento, hay ocho casos vinculados, de los cuales tres han sido confirmados por laboratorio. Hay tres fallecidos —uno confirmado con prueba de laboratorio—; el enfermo ingresado en Suiza con prueba positiva —bajó del barco en la isla de Santa Elena—; otro enfermo en la uci en Sudáfrica —el tercero con diagnóstico— y tres pacientes sintomáticos ya evacuados esta mañana en avión desde Cabo Verde hacia Ámsterdam, en Holanda —uno de ellos es el médico del crucero—.

Según ha detallado la OMS en la red social X, este pasajero respondió a un correo electrónico de la naviera informando sobre el evento de salud y se presentó en un hospital de Zúrich (Suiza). El gobierno suizo ha precisado en un comunicado que el hombre había regresado del crucero con su esposa a finales de abril.

Tras notar síntomas de insuficiencia respiratoria, llamó a su médico de cabecera y acudió al Hospital Universitario de Zúrich para una evaluación más exhaustiva. "Allí, fue puesto inmediatamente en aislamiento", ha apuntado. La prueba de laboratorio reveló un resultado positivo para el hantavirus de la variante de los Andes. La mujer de este afectado, que no presenta síntomas, está en cuarentena. Él está estable. Se desconoce desde dónde voló este matrimonio y la fecha concreta en la que lo hicieron.

Según se ha sabido esta misma mañana, las autoridades francesas han identificado a un ciudadano del país como el primer contacto de hantavirus fuera del barco. Según confirmó el Ministerio de Salud de Francia a BFMTV, el individuo habría estado en contacto con uno de los afectados por la enfermedad del crucero 'MV Hondius'. Por el momento, no se ha confirmado que esté contagiado. Su identificación, se precisa, tan solo responde a medidas preventivas destinadas a frenar una posible propagación.