Así es la unidad de alto aislamiento de Catalunya que se creó en 2014 por el ébola y que está preparada para el hantavirus

Los 14 españoles que viajan en el crucero de lujo 'MV Hondius' donde se ha declarado un brote de hantavirus —que ya ha causado tres muertes— serán "examinados" en Canarias, donde llegará el buque en "tres o cuatro días", y a continuación evacuados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, que dispone de zonas de alto aislamiento. Así lo ha informado esta tarde la Ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha afirmado que en España hay otras 16 unidades más como las que tiene el Gómez Ulla. Solo los españoles con síntomas serían trasladados a estas unidades. De momento, ninguno de ellos ha presentado síntomas.

Una de estas unidades de alto aislamiento se denomina Equipo Ubuntu y está en el Hospital Clínic de Barcelona, como explicó EL PERIÓDICO hace un año en este reportaje. Hace ocho años aproximadamente, está unidad trató un caso de hantavirus dobrava, una variante europea que causa enfermedad renal. El enfermo, que era extranjero, estuvo semanas en la uci y sobrevivió, aunque con secuelas —insuficiencia renal—. Al ser extranjero, el hospital no ha podido hacer su seguimiento y desconoce cómo se encuentra en la actualidad.

Zowy Voeten y Patricio Ortiz

El equipo de 50 sanitarios que forman parte del Equipo Ubuntu que cada dos meses se entrena para saber exactamente cómo actuar ante la posible —y cada vez más probable— aparición de un virus desconocido o conocido —como el ébola o la fiebre hemorrágica del Congo— pero altamente transmisible y que requiera de un aislamiento extremo. Los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y personal de limpieza del Equipo Ubuntu son los 'geo' de los virus en Catalunya y cada año reciben entre 10 y 20 sospechas de virus que requieren de un alto nivel de aislamiento. De estos, alrededor de uno al año acaba ingresando. La unidad no ha tenido casos de ébola, pero sí alguna fiebre de Lassa y el caso de hantavirus.

Como explicaban sus especialistas a este diario, en la actualidad hay una serie de enfermedades catalogadas de alta transmisibilidad, como pueden ser una fiebre hemorrágica, una fiebre Lassa o el ébola. "Son muy peligrosos y por eso hay que hacer una asistencia bajo equipos especiales". El sanitario debe ser capaz de realizar los mismos procedimientos que hace en la práctica asistencial habitual —como, por ejemplo, una extracción de sangre— con epis y trajes de alta protección, algo que "dificulta" su trabajo.

El Equipo Ubuntu en la unidad de llegada del paciente con un virus desconocido o conocido pero altamente transmisible. / Zowy Voeten

Los profesionales del Equipo Ubuntu, durante su jornada laboral, realizan las tareas de cualquier otro profesional del Clínic. Sin embargo, ellos son quienes están preparados para actuar rápidamente en caso de que llegue un virus peligroso. Hacen guardias en el hospital y ahí pueden detectar a pacientes sospechosos de estar infectados. Automáticamente avisan al resto del equipo y el enfermo es trasladado a la unidad de llegada del paciente, donde hay un box con presión negativa —que sirve para contener los contaminantes y que no se expandan—.

Ahí, completamente equipados y siguiendo unas medidas de higiene extremas, los sanitarios introducen al paciente en una camilla de aislamiento —donde puede permanecer hasta dos horas mientras los sanitarios realizan pruebas y afinan al máximo la desinfección y limpieza de la zona— para llevarlo a una uci. Es importante entrenarse cada dos meses, explica la enfermera, para "afianzar conceptos" ya adquiridos.

Aquí llego el covid

El primer caso de covid-19 en Catalunya, en febrero de 2020, fue tratado por el Equipo Ubuntu del Clínic. Desde finales de 2019, esta unidad estuvo cribando a pacientes que procedían de China y que tenían síntomas de una enfermedad que entonces infundía más temor que ahora. Les suelen llegar, sobre todo, sospechas de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Un médico de salud internacional del Ubuntu es quien hace la anamnesis —el proceso de recopilación de información sobre el historial médico del paciente— para saber de qué ciudad o país viene y descartar o no si tiene una determinada enfermedad. Los médicos de salud internacional son, además, los que están al tanto de los brotes registrados en otros países.

El Equipo Ubuntu del Hospital Clínic. / Zowy Voeten

El Equipo Ubuntu se creó en 2014 a raíz del primer caso de ébola que hubo en España. Fue en el Hospital La Paz de Madrid, cuando una enfermera se contagió (y casi muere) tras haber atendido a un misionero contagiado en Liberia que finalmente acabó falleciendo. Cuando los médicos se dieron cuenta de que un virus como el ébola podía afectar a todo el mundo, debido a la globalización, se decidió crear las unidades de alto nivel como Ubuntu en toda Europa. Además del Clínic, en España hay dos en Madrid y también en San Sebastián, Sevilla y Tenerife.

La enfermedad 'equis' es un término que utiliza la Organización Mundial de la Salud (OMS) para referirse a un patógeno desconocido que podría causar una epidemia o pandemia grave.