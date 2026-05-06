Así es la planta 22, donde está la Unidad de Aislamiento del hospital de Madrid a la que llegarán los españoles del crucero

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que los 14 ciudadanos españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación) que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius', afectado por hantavirus, serán trasladados desde Granadilla (Tenerife) a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), ubicada en la planta 22 del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid donde permanecerán bajo atención médica, en observación y en cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.

En el centro, con unos 2.700 trabajadores entre civiles y militares, la noticia se conoció este mismo miércoles

En el centro, con unos 2.700 trabajadores entre civiles y militares, la noticia se conoció este mismo miércoles. Hay expectación, admiten, pero también estar preparados: "Es una situación nueva, pero mientras que se haga todo como se debe de hacer, no va a haber problemas. Somos un hospital puntero", señala a EL PERIÓDICO José García, delegado de CSIF en el centro de Carabanchel.

"El hospital tiene mecanismos de seguridad. Cuenta con la UAAN que tiene las características para poder aislar a estas personas", señalaba la ministra esta mañana al tiempo que describía que, además de esta unidad, hay 16 camas UANN disponibles en otros hospitales españoles.

Emergencias sanitarias

La UAAN del Gómez Ulla está integrada en la Red de Hospitales de Atención a Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo de los Ministerios de Sanidad y Defensa. Es la UAAN con mayor capacidad de hospitalización de España. Cuenta con personal altamente especializado y protocolos de activación que permiten su rápida respuesta ante el requerimiento de las autoridades sanitarias, 24 horas al día, 365 días al año.

El Hospital Militar de Madrid-Carabanchel, primer nombre por el que se le conoció, comenzó a atender enfermos llegados desde la Guerra de Cuba el 21 de abril de 1896, aunque sus instalaciones no se terminaron hasta 1903. En junio de 1946, pasó a denominarse 'Hospital Militar Gómez Ulla', en reconocimiento al inspector médico de primera clase Mariano Gómez Ulla, quien había desarrollado sus actividades quirúrgicas en el hospital "con gran eficacia y pericia".

Sanidad madrileña

A partir de diciembre de 2011, el centro, que depende del Ministerio de Defensa y está situado en la zona suroeste de Madrid, en Carabanchel, quedó integrado en la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, como parte de un servicio de interés general. Es un centro mixto que atiende a personal militar y a la población civil.

Para adaptarse a las nuevas circunstancias sanitarias, a raíz de la crisis del virus del ébola, el hospital se dotó de una unidad para atender enfermedades altamente infecciosas

Para adaptarse a las nuevas circunstancias sanitarias, a raíz de la crisis del virus del ébola, el hospital se dotó de una unidad para atender enfermedades altamente infecciosas: la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, reconocida como una de las joyas de la sanidad militar y de seguridad biológica en España e inaugurada en 2015.

El 31 de enero de 2020, al Gómez Ulla llegaron los primeros 21 pacientes evacuados desde Wuhan (China) tras el estallido de la pandemia de coronavirus. Allí fueron repatriados con el fin de ponerlos en cuarentena preventiva.

La planta 22

La UAAN ocupa una planta entera, la 22. Desde CSIF, José García dice que las instalaciones están preparadas para lo que pueda llegar. Aunque no todas, siempre, están activas. Eso sí, pide que las cosas "se hagan bien". El sindicato ha pedido al Gobierno y a las diferentes administraciones implicadas información, protocolos y material de protección para el personal de primera línea que intervendrá en el dispositivo de atención.

Vista aérea del crucero / AFP

"Nos referimos a personal dependiente de la autoridad portuaria, sanitarios, de emergencias, policías, militares, así como el personal del Hospital Gómez Ulla y el dispositivo del traslado a Madrid, entre otros", apostilla el sindicato que solicita información y medidas preventivas, información de la llegada a puerto y protocolos de actuación (bioseguridad, ante la tripulación, zonas de seguridad, aislamiento, desinfección y manipulación de residuos).

También piden medios materiales de protección (mascarillas, guantes, epis) "así como transparencia y comunicación interna en todo momento". En el caso del Gómez Ulla, su delegado explica que pedirán medidas para que los pasajeros del crucero "no tomen los recorridos de los demás pacientes y pasen directamente, como se hizo cuando el covid. Accedieron a la planta 22 a través de urgencias por un pasillo cerrado, para evitar el contacto y minimizar la exposición. Lo primero que tenemos que garantizar es la seguridad de todos los trabajadores", concluye.