Los 14 españoles que viajan en el barco del hantavirus serán evacuados en un avión militar a un hospital de Madrid, donde harán cuarentena

Los 14 españoles que viajan en el crucero 'MV Hondius', atracado actualmente frente a la costa de Cabo Verde, llegarán a Canarias el sábado y serán trasladados en un avión militar a Madrid, a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital Gómez Ulla. La unidad da servicio a la Sanidad Militar así como a la Red de Hospitales de Atención a Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo.

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García que ha comparecido en rueda de prensa con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión de seguimiento que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la OMS al Gobierno para acoger a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias, "en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario".

Repatriados

La embarcación se encuentra actualmente fondeada en Cabo Verde y tiene previsto llegar a España dentro de tres días. Según ha comunicado la ministra, el navío deberá atracar en el puerto de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), un puerto con "poca actividad".

El crucero afectado salió de Ushuaia (Argentina) el pasado 20 de marzo con un total de 149 pasajeros (88 pasajeros y 61 tripulantes) de 23 nacionalidades diferentes. Mientras que los ciudadanos españoles serán trasladados a Madrid, el resto de pasajeros que llegarán al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona serán evacuados a sus países de origen "mediante un mecanismo europeo de protección civil".

Distinción de casos

Mónica García ha señalado que el operativo diseñado distingue claramente entre los casos sintomáticos y los pasajeros considerados contactos estrechos sin síntomas. Los casos activos o sintomáticos no viajarán a Canarias. Han sido evacuados directamente desde Cabo Verde mediante aeronaves medicalizadas hacia unidades hospitalarias de alto aislamiento para recibir atención especializada.

Por su parte, las personas que continúan rumbo a Canarias son contactos estrechos o pasajeros sin síntomas, cuya llegada está prevista en un plazo estimado de entre 72 y 96 horas. El desembarco se realizará mediante circuitos sanitarios controlados, con traslado directo desde el puerto hasta el aeropuerto y posterior retorno a sus países de origen, evitando en todo momento el tránsito por espacios abiertos a la población general.

Todas las garantías

"Con todas las garantías de seguridad necesarias" para evitar que haya más contagios, ha añadido la ministra. En Canarias, se habilitarán espacios especiales ad hoc para realizar la atención médica de los pasajeros y su traslado, "evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia".

Según ha explicado, estos pasajeros no harían cuarentena en España, a menos que presenten síntomas. "Si no tienen ninguna situación clínica que lo impida, van a ser repatriados a sus países y ahí seguirán las directrices que ordene cada uno de esos países", ha apostillado.

Petición de la OMS

García ha recordado que fue la OMS quien solicitó a España la acogida del crucero, que ha aceptado por motivos morales y legales. "Considera que Canarias -y España- reúnen las condiciones de desembarco, de seguridad y también de protección de la salud", ha asegurado.

"España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública como nos merecemos", ha aseverado Mónica García quien, además, asegura que el proceso "no va a suponer ningún riesgo para la población canaria".

Unidad de aislamiento

Mónica García ha explicado que, en el caso de los pacientes españoles, una vez evaluados y examinados en Canarias, serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), desde donde irán al Gómez Ulla y serán atendidos con todos los protocolos necesarios.

La titular de Sanidad ha dicho que el centro madrileño es un hospital de Defensa "que tiene mecanismos de seguridad, tiene unas unidades que se llaman UAAN, "que son las unidades de aislamiento y de tratamiento de alto nivel que tienen las características para poder aislar a estas personas".

Asegurar el aislamiento

"En el Gómez Ulla podemos asegurar y podemos tener la capacidad de asegurar ese aislamiento y también tenemos la capacidad de la seguridad de tener todas las pruebas que necesitamos, tanto de PCR como de serología para, en caso necesario, en caso de que los protocolos así nos lo digan, poder hacerle todas estas pruebas", ha añadido la ministra.

En cuanto a los pasajeros y el tripulante español viajarán al Gómez Ulla en un avión militar. Allí pasarán la cuarentena -todavía no se ha determinado de cuánto tiempo- ya que, ha explicado, el centro dependiente de Defensa, dispone de una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN). La ministra ha dicho que quieren ser "especialmente cuidadosos y adoptar las medidas necesarias de salud pública en caso de que una persona sea sintomática para que no pueda transmitir el virus a nadie más".

Desde el inicio de la crisis, ha asegurado García, se ha mantenido una coordinación permanente entre todas las administraciones e instituciones implicadas. La ministra ha señalado que ha estado en contacto continuo con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mientras que el secretario de Estado de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública, Sanidad Exterior y los equipos técnicos han trabajado de manera coordinada con sus homólogos autonómicos e internacionales para compartir información, evaluar riesgos y preparar la respuesta sanitaria.