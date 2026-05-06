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Crisis sanitaria a bordo del 'MV Hondius'

Oriol Mitjà, infectólogo: "La letalidad de la variante de los Andes del hantavirus puede llegar al 40%"

El infectólogo explica que "las parejas íntimas tienen un riesgo de infección de aproximadamente un 20%"

Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora de la OMS, enfermos, contagios, llegada a Canarias y declaraciones de Fernando Simón

Hantavirus: qué es la enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico, síntomas y cómo se contagia

Oriol Mitjà Villar, médico e investigador.

Oriol Mitjà Villar, médico e investigador. / Joan Cortadellas | EPC

Beatriz Pérez

Barcelona
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La crisis del hantavirus a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius',que permanece en aguas de Cabo Verde, "no es una alerta para el gran público", pero sí "un reto sanitario importante por la letalidad del 40%, la posibilidad de transmisión entre humanos y la falta de vacuna y tratamiento", según el infectólogo Oriol Mitjà. Canarias finalmente acogerá el crucero, en el que viajan 14 españoles, cinco de ellos catalanes.

En un hijo en su cuenta social de X, Mitjà ha dicho hoy que la variante de este virus es "la americana", concretamente, la de los Andes. El crucero partió de Argentina el pasado 1 de abril. "El virus es la variante americana. Su letalidad puede llegar al 40%", ha dicho. Mitjà ha explicado que la incubación del virus dura en torno a las "dos o tres semanas", después de los cuales aparecen síntomas como los de la gripe. "Pero, de repente, los vasos se vuelven permeables, el líquido sanguíneo sale a los pulmones y el corazón se debilita. Eso lleva al fallo cardiorrespiratorio".

Según este especialista, el "punto crítico" de la crisis actual es que el virus de los Andes se puede transmitir —aunque "de forma muy limitada"— entre personas, algo "inusual" en hantavirus. "La persona puede excretar el virus en la saliva y la orina. Se transmite por contacto directo con besos, pero también por inhalación de gotas en espacios cerrados", ha asegurado Mitjà.

Brote en Argentina en 2018

El infectólogo recuerda que, en 2018, un brote en el sur de Argentina causó cadenas de transmisión entre personas de hasta 34 casos. "Las parejas íntimas tenían un riesgo de infección de aproximadamente un 20%, mientras que en otros convivientes era de un 1%. Por ejemplo, tripulantes que cambian sábanas o compañeros y amigos".

Mitjà ha intentado explicar lo que "ha podido pasar" en este crucero, en el que viajan 70 pasajeros y 50 tripulantes. "El primer muerto, holandés, se infectó en torno al 20 de marzo en tiera. El barco zarpó el 1 de abril y el día 6 tuvo síntomas. Muere el día 11. Contagió a otras seis personas que, después de dos o tres semanas de incubación, enfermeraron sobre el 27 de abril".

Cree este infectólogo que el riesgo para Canarias es "bajo" para la población general, ya que "en ningún caso estará a poca distancia de los pasajeros". Pero "alto" para el personal portuario y sanitario, que deberán utilizar equipos de protección individual (epis) "adecuados": mascarillas FFP2, batas y gafas.

Por eso propone, como medidas a la hora de atracar, que el desembarco sea "controlado" y con "triaje de casos y contactos", que haya una "evacuación hospitalaria de casos y aislamiento respiratorio", una "cuarentena de contactos de tres a seis semanas" —ya que "pueden estar incubando la infección"— y una "desinfección del barco y búsqueda de los roedores a bordo".

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"Lo mejor es ser más cautelosos que menos. El brote se puede controlar con medidas adecuadas y todo tiene que acabar bien. La OMS recomienda una buena gestión de espacios de aislamiento y transporte de personas del crucero".

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