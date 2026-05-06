Un hombre que viajaba en el crucero MV Hondius es hospitalizado en Suiza por hantavirus

Un hombre que viajó como pasajero en el MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus, ha sido hospitalizado en Zúrich (Suiza) tras dar positivo por ese patógeno, informó este miércoles la Oficina Federal de Salud Pública en un comunicado.

El paciente está siendo tratado actualmente en el Hospital Universitario de Zúrich, donde ha sido aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa de los Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros casos detectados a bordo del crucero, señalaron las autoridades sanitarias suizas.

Contacto estrecho

El hombre viajaba en el barco de crucero donde aparecieron varios casos de infecciones, indicó el gobierno suizo en un comunicado, que añade que, con su esposa, "regresaban de un viaje a América del Sur a finales de abril", lo que sitúa el origen del contagio fuera del país.

El Ejecutivo suizo ha asegurado que no existe riesgo para la población en estos momentos y que la situación está controlada. Asimismo, ha indicado que se han aplicado los protocolos sanitarios habituales para evitar nuevos contagios.

Ocho personas afectadas

Según ha detallado la OMS en la red social 'X', este pasajero respondió a un correo electrónico de la naviera informando sobre el evento de salud y se presentó en un hospital de Zúrich. Con esta, son ocho las personas afectadas por el brote, cinco de ellas aún sin confirmar.

"De conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la OMS está trabajando con los países relevantes para apoyar el rastreo internacional de contactos, a fin de garantizar que las personas potencialmente expuestas sean monitoreadas y que se limite cualquier propagación adicional de la enfermedad", ha detallado la OMS.

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Asimismo, ha informado de que el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y los Hospitales Universitarios de Ginebra (Suiza) han confirmado que el virus causante del brote es la especie 'Andes'. El Institut Pasteur de Dakar (Senegal) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Argentina), también han sido fundamentales para responder a este evento.