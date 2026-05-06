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Crisis a bordo del 'MV Hondius'

Hantavirus y covid-19: en qué se diferencian y en qué se parecen

Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: nuevos casos de contagio, llegada del barco a Tenerife y última hora de la reunión de urgencia de Pedro Sánchez

Oriol Mitjà, infectólogo: "La letalidad de la variante de los Andes del hantavirus puede llegar al 40%"

Evacuados del crucero tres pacientes sospechados de tener hantavirus.

Evacuados del crucero tres pacientes sospechados de tener hantavirus.

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Tres presuntos pacientes con caso de hantavirus son evacuados del barco y están en camino de recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con OMS, el operador del buque y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y los Países Bajos. / oms / EPC

Beatriz Pérez

Barcelona
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La crisis sanitaria del crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus que ya ha afectado a ocho personas —tres de ellas, fallecidas— no tiene nada que ver con la pandemia de covid-19 que aún está muy presente en el imaginario de la población mundial, tal y como explican diferentes voces sanitarias a EL PERIÓDICO. "Es una situación muy diferente a la del covid", asegura a este diario el secretario de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández. "No hay riesgo de pandemia, estamos muy convencidos. Este es un virus muy poco infeccioso, con muy poca capacidad de mutar y de infecta. Pero es muy letal cuando contagia", señala.

Aun así, hay alguna similitud. "Ambos son virus RNA [esto es, usan ARN, en vez de ADN, como material genético para replicarse] y afectan básicamente al aparato respiratorio", explica el epidemiólogo Antoni Trilla. Pero las diferencias son más entre ambos. Trilla señala varias: mientras el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad llamada covid-19, era "nuevo", el hantavirus es un virus "conocido desde hace décadas".

Además, el SARS-CoV-2 se transmite "fácilmente" de persona a persona, mientras que el hantaviruse se transmite de animales a personas y es "muy raro" que se trasmita de persona a persona —si bien es lo que ha ocurrido en el crucero de lujo, dado que la variante del virus que circula es la de los Andes—. "La letalidad en el covid es baja y alta en los casos graves de hantavirus", señala Trilla. "Además, en el covid la incubación es corta y dura entre dos y 14 días, mientras que en el hantavirus es más larga: dura entre una y ocho semanas", añade.

Incidencia y mortalidad

El covid-19 causó una pandemia, potencial que no tiene el hantavirus, que causa pocos brotes y limitados. "El covid ha generado una pandemia con elevada incidencia y mortalidad. El hantavirus no tiene potencial pandémico. Su incidencia y mortalidad es muy baja a escala mundial, pero sí que tiene elevada letalidad entre los pocos casos que lo tienen", señala por su parte el epidemiólogo Joan Caylà.

Además, los "pocos brotes" que ha causado el hantavirus han afectado a su vez a "pocas personas", dice Caylà. "El índice de reproducción —la R0— es de hasta 20 en el covid. Eso quiere decir que un contagio puede infectar a 20 personas más. El hantavirus, a dos, pero con control la incidencia baja del uno, por tanto su propia tendencia es a desaparecer", apunta este epidemiólogo.

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Señala también algunas similitudes entre ambos virus: "Pueden tener recuperaciones lentas, complicaciones graves y requieren de cuarentenas", zanja Caylà.

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