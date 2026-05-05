Sanidad desdice a la OMS y asegura que no ha decidido aún si el crucero hará escala en Canarias

El Ministerio de Sanidad ha comunicado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este mismo martes señalaba que España ha aceptado recibir en Canarias el crucero donde se ha detectado un foco de hantavirus, que todavía no ha tomado una decisión al respecto. "En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", señalan fuentes del departamento que dirige Mónica García.

Este mismo martes, la OMS, que elevó de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, ha confirmado que se planea que la embarcación donde se ha declarado el foco, causante de una enfermedad infecciosa grave, se dirija a Canarias, donde será acogido.

Evaluar los riesgos

"Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo", declaró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

Sin embargo, Sanidad ha aclarado, a continuación, que no está confirmado que el barco atraque en Canarias. "El Ministerio de Sanidad está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación del buque en el que se han detectado casos de infección por hantavirus", indican desde este departamento.

Enfermos evacuados

Esta misma mañana Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que depende de Sanidad, indicaba que se está analizando, "entre todas las instituciones implicadas", los mecanismos de distribución de los pasajeros del crucero 'MV Hondiuus', que partió el 20 de marzo de Usuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico con destino a Canarias y ahora se encuentra en Praia, capital de Cabo Verde. "Los enfermos serán evacuados desde Cabo Verde a sus países de origen o a Holanda, no lo tenemos claro. El barco saldrá sin casos", ha adelantado Simón.

Según la OMS, 147 personas se encuentran a bordo del buque -incluyendo pasajeros y tripulación-, mientras la empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, las cifró este lunes en 149, incluyendo 23 nacionalidades diferentes. El grupo más numeroso son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

Siete afectados

La OMS elevó este martes de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus y señaló que la presencia del virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en dos casos. En un comunicado, la OMS detalló que entre los afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.

Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos, puntualizó. Los dos confirmados son el ciudadano británico que enfermó el pasado 27 de abril y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable, y la mujer neerlandesa trasladada este mismo día a un hospital en Johannesburgo, donde finalmente falleció, después de que su marido, también neerlandés, muriera a bordo del barco el 11 de abril.

La compañía y la OMS confirmaron que tres pasajeros han fallecido hasta ahora -el citado matrimonio holandés y una mujer alemana- mientras dos miembros de la tripulación -británico y neerlandés- presentan "síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave" y "requieren atención médica urgente", según la operadora.

Zoonosis

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves. Presenta un riesgo bajo de propagación, según Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. En la misma línea se pronunciaba este lunes, en una entrevista con EL PERIÓDICO, Fernando Esperón, profesor titular de Veterinaria, coinvestigador principal del Grupo de Investigación en Biociencias y Salud Global de la Universidad Europea.

"Se trata de un virus que lleva mucho tiempo en la población, no es nada nuevo", indicaba Esperón. Es una zoonosis –enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos– poco frecuente. Circula de forma habitual en ratones (y topillos y animales similares; son su reservorio natural) y puede infectar a los humanos cuando se inhalan partículas (usualmente polvo) contaminadas con sus orinas o heces, añadía el epidemiólogo Salvador Peiró.

El profesor Esperón rebaja la tensión sobre las consecuencias del hantavirus en población general. "El riesgo de salto de roedores a humanos es bajísimo y la probabilidad de contagio entre humanos es casi nula. No hay que entrar en pánico en absoluto. Es un virus que se contagia poco y mata poco. Epidemiológicamente, este caso no implica nada más que una notificación y es muy esporádico. Mira la cantidad de roedores que hay y, sin embargo, los pocos casos que se oyen de este virus en humanos. No hay brotes de hantavirus. No es tan frecuente. Si yo mismo hubiera estado en ese crucero, con los conocimientos que tengo, no tendría miedo ninguno", señala.