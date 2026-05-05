España descarta que el crucero con hantavirus llegue a Canarias si se evacua a los afectados y no surgen más casos

El Ministerio de Sanidad ha pedido que "en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)" del crucero donde se ha detectado un foco de hantavirus. "Si eso fuera así, no habría motivo clínico para realizar una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos afectados durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias. En ese caso, por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", ha señalado el Ministerio. Esta misma tarde un equipo de epidemiólogos de la OMS ha estado llevando a cabo una evaluación para determinar las acciones a seguir. De momento, la organización ha anunciado que tres pasajeros con síntomas serán evacuados a Países Bajos y ha apuntado no hay "motivo clínico" para hacer escala en Canarias de no aparecer nuevos casos

La gestión de la crisis ha estado marcada por la incertidumbre y una cierta tensión entre la OMS y el Ministerio de Sanidad. Esta mañana, Sanidad comunicaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que previamente había señalado que España aceptaba recibir en Canarias el crucero donde se ha detectado un foco de hantavirus, que todavía no había tomado una decisión al respecto. "En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", señalan fuentes del departamento que dirige Mónica García.

Ya por la tarde, la OMS, que ha elevado de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, ha apuntado que el barco no tendría "motivo clínico" para hacer escala en Canarias salvo que aparezcan nuevos casos. En este sentido, el organismo internacional ha avanzado que evacuará a Países Bajos a tres personas del crucero con síntomas compatibles con el hantavirus, vía Cabo Verde, según el Ministerio de Exteriores del país. La naviera, por su parte, ha comunicado que de momento no se han detectado más casos sintomáticos a bordo del crucero.

Evaluar los riesgos

En este sentido, Sanidad ha informado qure, en contacto con los diferentes agentes internacionales implicados y en contacto con el Gobierno de Canarias, "evaluará la situación continuamente y prestará su ayuda en lo que sea necesario, considerando en todo momento el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones", ha indicado el Ministerio.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que depende de Sanidad, indicaba esta mañana que se está analizando, "entre todas las instituciones implicadas", los mecanismos de distribución de los pasajeros del crucero 'MV Hondiuus', que partió el 20 de marzo de Usuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico con destino a Canarias y ahora se encuentra en Praia, capital de Cabo Verde. "Los enfermos serán evacuados desde Cabo Verde a sus países de origen o a Holanda, no lo tenemos claro. El barco saldrá sin casos", ha adelantado Simón.

Según la OMS, 147 personas se encuentran a bordo del buque -incluyendo pasajeros y tripulación-, mientras la empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, las cifró este lunes en 149, incluyendo 23 nacionalidades diferentes. El grupo más numeroso son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

Siete afectados

La OMS elevó este martes de seis a siete los afectados por el brote de hantavirus y señaló que la presencia del virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en dos casos. Detalló que entre los afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.

Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos, puntualizó. Los dos confirmados son el ciudadano británico que enfermó el pasado 27 de abril y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable, y la mujer neerlandesa trasladada este mismo día a un hospital en Johannesburgo, donde finalmente falleció, después de que su marido, también neerlandés, muriera a bordo del barco el 11 de abril.

La compañía y la OMS confirmaron que tres pasajeros han fallecido hasta ahora -el citado matrimonio holandés y una mujer alemana- mientras dos miembros de la tripulación -británico y neerlandés- presentan "síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave" y "requieren atención médica urgente", según la operadora.

Fuera del barco

En rueda de prensa, la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha señalado que, como ya apuntaron ayer algunos expertos a este diario, se está trabajando con la hipótesis de que el primer paciente se infectó fuera del barco, teniendo en cuenta que el periodo de incubación oscila entre una y seis semanas. En concreto, ha señalado que pudo contraer el virus "realizando alguna actividad".

"Se trataba de un barco de expedición, y muchas de las personas a bordo practicaban la observación de aves. Realizaban muchas actividades relacionadas con la fauna silvestre. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco y luego se incorporaron al crucero", ha señalado.

Zoonosis

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves. Presenta un riesgo bajo de propagación, según Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. En la misma línea se pronunciaba este lunes, en una entrevista con EL PERIÓDICO, Fernando Esperón, profesor titular de Veterinaria de la Universidad Europea.

"Se trata de un virus que lleva mucho tiempo en la población, no es nada nuevo", indicaba Esperón. Es una zoonosis –enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos– poco frecuente. Circula de forma habitual en ratones (y topillos y animales similares; son su reservorio natural) y puede infectar a los humanos cuando se inhalan partículas (usualmente polvo) contaminadas con sus orinas o heces, añadía el epidemiólogo Salvador Peiró.

El profesor Esperón rebaja la tensión sobre las consecuencias del hantavirus en población general. "El riesgo de salto de roedores a humanos es bajísimo y la probabilidad de contagio entre humanos es casi nula. No hay que entrar en pánico en absoluto. Es un virus que se contagia poco y mata poco. Epidemiológicamente, este caso no implica nada más que una notificación y es muy esporádico. Mira la cantidad de roedores que hay y, sin embargo, los pocos casos que se oyen de este virus en humanos. Si yo mismo hubiera estado en ese crucero, con los conocimientos que tengo, no tendría miedo ninguno", señala.