La OMS eleva a siete los afectados por el posible brote de hantavirus en el crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este martes de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina el pasado 1 de abril y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, y señaló que la presencia el virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en dos casos. En un comunicado, la OMS detalló que entre los afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.

Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos, puntualizó. Los dos confirmados son el ciudadano británico que enfermó el pasado 27 de abril y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable, y la mujer neerlandesa trasladada este mismo día a un hospital en Johannesburgo, donde finalmente falleció, después de que su marido, también neerlandés, muriera a bordo del barco el 11 de abril.

Primeros síntomas

"Los primeros síntomas aparecieron entre el 6 y el 28 de abril de 2026, y se caracterizaron por fiebre, síntomas gastrointestinales, una rápida progresión hacia la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock", señaló la organización.

"Se están llevando a cabo investigaciones adicionales", añadió, mientras "el brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones exhaustivas, aislamiento y atención de los casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio".

A bordo del buque

Según la OMS, 147 personas se encuentran a bordo del buque -incluyendo pasajeros y tripulación-, mientras la empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, las cifró este lunes en 149, incluyendo 23 nacionalidades diferentes. El grupo más numeroso son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

La compañía y la OMS confirmaron que tres pasajeros han fallecido hasta ahora -el citado matrimonio holandés y una mujer alemana- mientras dos miembros de la tripulación -británico y neerlandés- presentan "síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave" y "requieren atención médica urgente", según la operadora.

¿Rumbo a Canarias?

Aunque Oceanwide Expeditions aseguró que "por el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas", el Gobierno caboverdiano afirmó este lunes, que son tres, y no dos, las personas con síntomas en el navío, algo que también confirmó la OMS.

El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las islas Canarias (España), para proceder allí a nuevos exámenes médicos. El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.