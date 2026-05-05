Fernando Esperón, profesor de Veterinaria experto en hantavirus: "No hay que entrar en pánico, el contagio entre humanos es casi nulo"

El presunto foco de hantavirus, que ya ha causado tres muertos en un crucero que partió de Ushuaia (Argentina) –y en el que viajan al menos 14 españoles (13 pasajeros y un tripulante)– presenta un riesgo bajo de propagación, según Hans Henri P. Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa. En la misma línea se pronuncia, en una estrevista con EL PERIÓDICO, Fernando Esperón, profesor titular de Veterinaria, coinvestigador principal del Grupo de Investigación en Biociencias y Salud Global de la Universidad Europea. "Se trata de un virus que lleva mucho tiempo en la población, no es nada nuevo". La principal hipótesis de los expertos es que los afectados pudieron contagiarse en tierra.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves. Se trata de un tipo de virus que se conoce desde la década de 1980. La OMS, por su parte, ha informado de un evento de salud pública que involucra a un crucero que navega en el océano Atlántico. Hasta la fecha, se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y, de momento, hay otros cinco casos sospechosos.

"Grave situación médica"

De estos seis individuos, tres han fallecido y un cuarto se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo (Sudáfrica). Además, dos miembros de la tripulación están requiriendo atención médica urgente. Según ha confirmado en un comunicado la empresa neerlandesa Oceanwide Expedition, actualmente están gestionando "una grave situación médica" a bordo del buque MV Hondius, ubicado frente a la costa de Cabo Verde.

"No hay que entrar en pánico en absoluto. Es un virus que se contagia poco y mata poco", dice el profesor universitario

A falta de conocer más detalles, Esperón aclara que no se trata de un virus que se transmita entre personas. "El riesgo de salto de roedores a humanos es bajísimo y la probabilidad de contagio entre humanos es casi nula. No hay que entrar en pánico en absoluto. Es un virus que se contagia poco y mata poco. Epidemiológicamente, este caso no implica nada más que una notificación y es muy esporádico. Mira la cantidad de roedores que hay y, sin embargo, los pocos casos que se oyen de este virus en humanos. No hay brotes de hantavirus. No es tan frecuente. Si yo mismo hubiera estado en ese crucero, con los conocimientos que tengo, no tendría miedo ninguno", señala el profesor de la Universidad Europea.

Una zoonosis

El hantavirus es una zoonosis –enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos– poco frecuente. Circula de forma habitual en ratones (y topillos y animales similares; son su reservorio natural) y puede infectar a los humanos cuando se inhalan partículas (usualmente polvo) contaminadas con sus orinas o heces, añade el epidemiólogo Salvador Peiró.

Los hantavirus "se conocen desde los años 50, creo que desde la Guerra de Corea, y se identificaron en los años 70", explica el epidemiólogo Salvador Peiró

Investigador en el Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología de la Fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) y director de 'Gaceta Sanitaria', revista de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Peiró –en una reacción que recoge Science Media Centre (SMC) España– coincide en que los hantavirus no son un virus nuevo.

'Puumala virus'

"Se conocen desde los años 50, creo que desde la guerra de Corea, y se identificaron en los años 70", explica. En Europa, indica Fernando Esperón, lo más frecuente es el 'Puumala virus', un hantavirus que suele provocar cuadros con fiebre y afectación renal, raramente graves y que, en muchos casos, pasan desapercibidos.

"Produce un síndrome que se llama renal hemorrágico y tiene una tasa de mortalidad en humanos inferior al 1%". Se sabe que su principal portador es una especie de topillo, el topillo rojo. Para hacerse una idea del impacto real en España, se han reportado menos de 20 casos en los últimos 10 años", abunda Esperón.

Más agresiva

En Sudamérica, la variante es más agresiva y provoca un síndrome cardiopulmonar con insuficiencia respiratoria rápida, hemorragias y una mortalidad significativa. El profesor de la Universidad Europea alude a la variante Andes, principal causa del síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) en el continente, transmitido por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus).

A diferencia de otros hantavirus, la variante Andes ha demostrado capacidad de contagio entre humanos. Esperón apunta que, aun así, ese contagio es "muy limitado. Tiene que haber un contacto muy estrecho y la probabilidad de transmisión es muy baja".

Un brote llamativo

El brote en el crucero es llamativo por el contexto (con varios casos, apunta Peiró) y por la gravedad. Hace pensar en una fuente de exposición común: bien antes de subir al barco (el hantavirus tarda 2-4 semanas entre contagio y síntomas) o bien en algún espacio del barco contaminado por excrementos de ratones.

"Lo que habrá que hacer, que todavía no hay datos, sería tipificar el virus, saber cuál es la variante. Y en función de eso, actuar; intentar ver dónde se ha podido contagiar esta persona. Desde mi perspectiva, con los datos que de momento hay disponibles, no creo que haya sido en el propio crucero", añade Fernando Esperón.

El crucero MV Hondius a su llegada al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, este domingo / AFP

"Mi punto de vista subjetivo es que el paciente se ha contagiado antes: lo ha estado incubando y ha desarrollado la enfermedad en el crucero. O que las tres personas (por los fallecidos) tuvieran el mismo origen. No tengo la información de si tienen algún grado de parentesco o no pero, en el caso de que lo tengan, probablemente se contagiaron antes del crucero. Porque estuvieron conviviendo en un área o en unas habitaciones donde hubiera habido una exposición a polvo con abundantes roedores", añade el profesor.

"Esas partículas en suspensión que quedan de roedores infectados es la principal causa de contagio a día de hoy, de lo que se conoce. Que se hayan contagiado entre sí, podría ser debido a la variante Andes, pero no es nada frecuente realmente", apostilla. Es importante, concluyen los expertos, recalcar que no hay ningún riesgo general para la población donde vaya el barco. Los pasajeros tendrán que ser controlados durante el tiempo que puedan desarrollar síntomas (no por contagiar, sino por si enferman) y el barco tendrá que ser limpiado y desratizado.