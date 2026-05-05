Las farmacias catalanas impulsan la campaña 'Mànigues Amunt' para detectar la hipertensión controlada

El Consell del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya impulsará durante todo el mes de mayo la campaña 'Mànigues Amunt' destinada a detectar las personas con hipertensión arterial no diagnosticada o mal controlada, e identificar pacientes con falta de adherencia al tratamiento con antihipertensivos. El proyecto se enmarca en el Día Mundial de la Hipertensión, el 17 de mayo.

Se trata de la tercera edición de esta iniciativa, que mantiene su propuesta de incentivar a los farmacéuticos a animar a los pacientes a tomarse la presión arterial para registrar los resultados en la plataforma Farmaserveis, que almacena los datos asistenciales de la red de farmacias autonómica. Además, los farmacéuticos también realizarán un cuestionario inicial a los voluntarios y en función de los valores que presenten, les darán consejos para su salud cardiovascular y se les practicará un test de adherencia. Los resultados de la prueba estarán disponibles para los usuarios a través de la app 'La Meva Farmàcia', para que estos puedan consultar y realizar un seguimiento de sus datos de salud.

Test de adherencia, la novedad

Bajo el lema "presión arterial, siempre bajo control", este año se incorpora como gran novedad los tests de adherencia para los pacientes medicados con antihipertensivos. Gracias a este recurso, es posible identificar las personas con baja adherencia terapéutica y relacionar sus valores de presión arterial con el grado de seguimiento del tratamiento recetado.

En base al análisis de los resultados combinados de la medida y el test, el farmacéutico podrá hacer un diagnóstico personalizado: ofreciendo consejos de mejora, proponiendo seguimiento farmacoterapéutico continuado en la farmacia o valorando la derivación al médico del usuario.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adherencia a los tratamientos a largo plazo para enfermedades crónicas se sitúa en torno al 50% en países desarrollados. Esto indica que la mitad de los pacientes no sigue las recomendaciones de forma adecuada, dificultando un control óptimo de esta situación.

Un tercio de los pacientes tiene la presión alta

La hipertensión actual es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, los resultados de la campaña "Mànigues Amunt" del 2025, detectó que uno de cada tres pacientes presentaba valores elevados de presión arterial, un dato que subrayaba la importancia de estas iniciativas de cribado.

Ante este escenario, el Col·legi destaca el rol del farmacéutico comunitario, como vital para la detección de valores de presión arterial compatibles con hipertensión en pacientes no diagnosticados, así como en la educación sanitaria y seguimiento farmacoterapéutico y de presión arterial de los pacientes ya diagnosticados.

Tras tres años desde la primera edición, la institución siguen poniendo en relieve la importancia de impulsar medidas para la promoción de la salud, facilitar el diagnóstico precoz, la adherencia a la medicación y la introducción de cambios en el estilo de vida. Todas las personas mayores de cuarenta años, sanas y asintomáticas, deberían mirarse con una periodicidad mínima de un año la presión arterial y conocer sus valores. Del mismo modo, es importante hacer un seguimiento a los pacientes que presentan hipertensión de grado I, II y III.