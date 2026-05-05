Cinco catalanes permanecen confinados en el crucero con el brote de hantavirus que ya ha causado tres fallecidos

Cinco catalanes permanecen confinados en el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus,según ha informado esta mañana la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) en un comunicado. El barco transporta a 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes, que representan 23 nacionalidades. De estos, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Ninguno de los catalanes tiene "ningún síntoma" y los cinco se encuentran "perfectamente bien de salud y tranquilos", según confirma a EL PERIÓDICO el secretario de la Aspcat, Esteve Fernández.

El 2 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional del Reino Unido sobre un brote de enfermedad respiratoria grave de causa inicialmente desconocida, con tres fallecimientos y un caso en estado crítico —en total ha habido, de momento, seis afectados por una enfermedad respiratoria—. El crucero, que partió de Argentina, lleva bandera de los Países Bajos y se encuentra actualmente en Cabo Verde. Las evidencias apuntan a que las personas afectadas por el hantavirus se contagiaron en la embarcación, según el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, la Agència de Salut Pública de Catalunya ha informado de que se han notificado dos casos sospechosos con síntomas respiratorios leves o síntomas gastrointestinales. Dos de los pasajeros fallecidos habían realizado un viaje por Sudamérica antes de embarcar en el crucero. Las mismas fuentes han indicado que se desconoce el grado de contacto de los pasajeros con la fauna local durante el viaje o antes del embarque.

Actualmente, las autoridades de los estados implicados están llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y el control de este evento, garantizando la seguridad sanitaria global.

En el momento de la alerta, se coordinó de manera inmediata la información y las actuaciones necesarias entre la Secretaria de Salut Pública del departamento de Salut y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria de las personas afectadas.

Transmitidos por roedores

La Agència recuerda que los hantavirus son virus transmitidos por roedores que pueden transmitirse a los humanos mediante el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas. El periodo de incubación oscila habitualmente entre dos y cuatro semanas después de la exposición. Existen diversos tipos de hantavirus, con diferentes distribuciones geográficas, que provocan cuadros clínicos variables.

Dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, la Agència ha asegurado que el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera "muy bajo".

Se pueden distinguir tres formas clínicas principales tras la infección: la fiebre hemorrágica con síndrome renal y la nefropatía epidémica, asociadas a tipos de hantavirus presentes principalmente en Europa central; y el síndrome cardiopulmonar producido por un tipo de hantavirus presente en el continente americano. El cuadro cardiopulmonar, propio de América, se manifiesta inicialmente como un cuadro pseudogripal con alteraciones gastrointestinales, con una progresión rápida y una letalidad que puede llegar al 35-50%. No tiene tratamiento específico.

En América, en 2005, ocho países notificaron casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus, con un total de 229 casos y 59 fallecimientos. Los países notificadores fueron principalmente Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay.

Noticias relacionadas

En Europa, según un informe de 2023, 28 países de la Unión Europea declararon casos de infección, con un total anual de 1.765. Alemania y Finlandia concentraron el 60,5% de estos casos. Ni en España ni en Cataluña se ha detectado ningún caso de transmisión local, según la Agencia.