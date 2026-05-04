El Govern reconoce al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf como complejo universitario de la UB

La Generalitat de Catalunya ha reconocido al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG), integrado por el Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, el Hospital Residència Sant Camil y el Hospital Sant Antoni Abat, como complejo universitario de la Universitat de Barcelona (UB) en el avance del plan integral de los estudios de Medicina en Catalunya.

Este reconocimiento, otorgado por la Conselleria de Recerca i Universitats, se enmarca en el objetivo del Plan de agilizar los trámites para acreditar nuevos hospitales universitarios, reduciendo el tiempo de espera de 13 a 6 meses, informa el departamento este lunes en un comunicado. El plan es una estrategia a medio y largo plazo que tiene como objetivo principal aumentar un 50% la oferta de plazas para cursar estos estudios hasta 2031, pasando de las 1.333 plazas actuales a las 2.025 en el curso 2031-2032.

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha afirmado que el plan da respuesta a un aspecto clave como es el de "la formación de los profesionales de la salud, un pilar estratégico que impacta directamente en la calidad del sistema sanitario y en el bienestar de la ciudadanía". Montserrat ha asegurado que este plan permitirá "construir un modelo de formación médica sólido, actualizado y preparado para el futuro".