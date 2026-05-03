Alerta en el mar
Tres muertos por un foco de hantavirus en un crucero entre Argentina y Cabo Verde
Un pasajero de 70 años y su esposa de 69 han sido los primeros en fallecer en el barco que viajaba entre Ushuaia y Cabo Verde. Otras personas a bordo del MV Hondius se han visto afectadas. La OMS está al tanto de los casos de síndrome respiratorio agudo grave.
AFP
Tres personas han muerto después de que se declarara un foco de síndrome respiratorio agudo en un crucero que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, según informó este domingo a AFP el Departamento de Salud de Sudáfrica, donde fue hospitalizado otro afectado.
El foco se declaró a bordo del crucero MV Hondius. El pasajero hospitalizado en Johannesburgo dio positivo por un hantavirus, una familia de virus capaz de provocar fiebre hemorrágica, precisó el portavoz del Departamento de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale.
Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Existen numerosos tipos de hantavirus. Según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".
"La OMS está al tanto de casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico", indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la AFP en Ginebra, sin aportar detalles sobre el balance. "Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública", agregó.
Un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en isla de Santa Elena, territorio británico del Atlántico Sur, explicó Mohale. Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, indicó el portavoz, que no pudo indicar la nacionalidad de las víctimas.
El tercer caso, un británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y está ingresado en cuidados intensivos.
"Extremadamente raro"
Según una fuente conocedora del caso que pidió mantener el anonimato, hay un tercer fallecido, que seguiría a bordo del barco. La misma fuente indicó además que el matrimonio fallecido era de nacionalidad neerlandesa. Esta fuente señaló que están en curso conversaciones para decidir el traslado de otras dos personas enfermas a un hospital de Cabo Verde, para ser puestas en aislamiento, tras lo cual el barco podría reanudar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.
El MV Hondius figura como crucero polar en los portales de varias agencias de viajes. Está operado por una empresa con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions. Uno de los cruceros ofrece un itinerario que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas de Georgia del Sur y Santa Elena.
De acuerdo a varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.
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