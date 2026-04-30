Una tercera mujer denuncia al cirujano plástico de Murcia en prisión por agresión sexual

Una tercera mujer ha presentado una denuncia contra el cirujano plástico que se encuentra en prisión en Murcia desde hace varios meses acusado de agredir sexualmente a otras dos pacientes mientras se encontraban sedadas antes de ser sometidas a una liposucción.

Esta tercera denuncia, por la que se ha dictado un nuevo auto de ingreso en prisión preventiva, la ha puesto otra paciente que al enterarse de los dos primeros casos advirtió que a ella le había ocurrido lo mismo durante su intervención, practicada en un centro médico de Murcia, según fuentes judiciales.

La nueva orden de ingreso en la cárcel fue dictada este miércoles por el juzgado de Instrucción de Murcia en el que recayó esta tercera denuncia y que ha abierto una investigación sobre el cirujano, como ya hicieron meses atrás sendos juzgados de Molina de Segura (Murcia) y de Orihuela (Alicante), donde tuvieron lugar las operaciones a las dos primeras denunciantes.

El cirujano, al declarar el pasado diciembre en el juzgado de Molina de Segura sobre la primera denuncia presentada contra el mismo, defendió su inocencia y afirmó que el 95% de sus pacientes son mujeres y que durante los 15 años que lleva realizando ese tipo de intervenciones jamás fue denunciado por delitos contra la libertad sexual.