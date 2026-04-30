El retraso del lecanemab empuja a enfermos de alzhéimer a buscar el fármaco en el extranjero

Los profesionales de las instituciones que conforman el Hub Alzhéimer Barcelona —Ace Alzheimer Center Barcelona, Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), la Fundación Pasqual Maragall y los hospitales del Mar, Vall d'Hebron, Sant Pau y el Clínic— han enviado una carta al Ministerio de Sanidad para expresar su "profunda preocupación" por el retraso en su llegada a España del lecanemab y el donanemab, los dos fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y que han demostrado ser eficaces a la hora de modificar el curso de la enfermedad. En este texto también reclaman un Plan estatal del Alzhéimer, pues "la enfermedad está ante un cambio de etapa que exige una respuesta de sistema".

En países como Alemania el lecanemab está disponible desde el 1 de septiembre del año pasado y este país ha pasado ya a la fase de monitorización científica de su uso en vida real. En España, sin embargo, el fármaco no está disponible aún en ningún centro. "En una enfermedad como el alzhéimer, el tiempo no es neutro: cada mes de retraso supone pérdida de oportunidad para pacientes y familias. Ante este retraso, algunas familias están acudiendo a países extranjeros para poderse tratar", recoge esta carta, enviada el 24 de abril, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Los firmantes recuerdan que la EMA emitió una opinión positiva sobre el lecanemab el 14 de noviembre de 2024 y la Comisión Europea aprobó su comercialización hace un año, el 15 de abril de 2025. En el caso del donanemabl, la Comisión Europea lo autorizó el 25 de septiembre de 2025. "En abril de 2026 los pacientes españoles siguen sin poder beneficiarse de forma real y equitativa de estas terapias en el sistema público", denuncia el escrito.

Disponible ya en 51 países

Según los firmantes, el lecanemab está ya disponible en 51 países —EEUU, Reino Unido, Japón, China, Corea del Sur e Israel, entre ellos—. "Estos tratamientos ya no son una hipótesis regulatoria ni una promesa lejana: son medicamentos aprobados por las principales agencias internacionales para poblaciones bien definidas y con exigencias estrictas de monitorización", dicen los firmantes del escrito, quienes piden al Ministerio de Sanidad que "priorice" las negociaciones —ya en marcha— sobre la financiación pública. Es un proceso "exasperadamente lento", critican. "Las personas con alzhéimer en fases iniciales y sus familias no pueden seguir perdiendo tiempo o buscar opciones en el extranjero", insisten.

Además, reclaman al Ministerio que haga un "esfuerzo estructural" del circuito de diagnóstico y atención del alzhéimer, más allá de la llegada d elos fármacos, esto es: biomarcadores, neuropsicología, resonancia magnética de de seguimiento, consultas especializadas, circuitos asistenciales ágiles y equipos multidisciplinares con experiencia. Como ha advertido la Sociedad Española de Neurología, actualmente los biomarcadores se utilizan solo en torno al 10% o 20% de los diagnósticos de alzhéimer y plantea como objetivo elevar su uso al 80% o 90% en los próximos años. Pero esto requiere de una "inversión" en el campo de esta enfermedad.

Un Plan estatal del alzhéimer

Además, los firmantes creen que España necesita un Plan de Alzhéimer específico para "afrontar este reto de forma global". "Un plan que ordene el diagnóstico precoz con biomarcadores, la formación de profesionales, la coordinación entre niveles asistenciales, los registros de práctica clínica real y la equidad territorial. No estamos solo ante la llegada de dos tratamientos, estamos ante un cambio de etapa que exige una respuesta de sistema, no medidas parciales", defienden.

El Hub Alzhéimer Barcelona denuncia la "discriminación" de esta enfermedad y recuerda que, además de ser "mortal y devastadora", es ya la "séptima causa de muerte" en el mundo. También defiende la eficacia de fármacos como el lecanemab o el donanemab: "Ralentizan la progresión de la enfermedad en torno a un 33% o, en otras palabras, ganamos seis meses de autonomía sobre los 18 en que se hicieron los estudios, además de reducir el riesgo de progresar al siguiente estadio clínico".

En España, según la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzhéimer y otras Demencias (CEAFA), esta enfermedad representa más del 60% de la dependencia y supone un coste anual de alrededor de 35.000 millones de euros. En Estados Unidos la propia Alzheimer's Association lo define como la enfermedad más cara del país.