La AESAN alerta de la presencia de Salmonella spp. en un lote de brotes germinados de la marca Carrefour Classic

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de Salmonella spp. en un lote de brotes germinados de procedencia española de la marca Carrefour Classic, por lo que ha recomendado que las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlo.

Esta institución ha informado de que ha tenido conocimiento de esta situación por mediación del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el cual ha sido notificado de esta alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la presencia de Salmonella spp. en el mencionado artículo de alimentación.

Así, el lote afectado ha sido el 'L-12Q03', con fecha de caducidad de 12 de marzo de 2029. El mismo se presenta como producto envasado en tarro de cristal conservado a temperatura ambiente y con un peso neto de 345 gramos y uno neto escurrido de 180.

Por último, la AESAN ha puesto de manifiesto que, en el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis -principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza-, se recomienda acudir a un centro de salud.