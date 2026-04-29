¿Qué reclaman los médicos y qué les ofrece el Ministerio de Sanidad? Las claves del conflicto

Médicos de toda España han vuelto a la huelga este lunes. El tercer paro en lo que va de año se prolongará hasta mañana jueves y, además, llega acompañado de movilizaciones en las principales ciudades. Desde la anterior convocatoria de huelga de marzo se han celebrado cuatro reuniones entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga sin que se haya alcanzado un acuerdo que evite las movilizaciones. ¿Qué piden exactamente y cuáles son los principales desencuentros entre el colectivo y el Ministerio de Sanidad?

El nudo más importante es el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, una norma que lleva vigente desde hace más de 20 años. Los médicos rechazaron el texto desde el principio. Los facultativos insisten en que no van a parar hasta conseguir un Estatuto propio para el colectivo. Durante meses han pedido una interlocución directa con el Ministerio para hablar de los asuntos que les atañen.

"Cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos", sostiene el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Reclaman un ámbito de negociación propio con un sistema de representación y negociación específico para los médicos a nivel autonómico y estatal, basado en mesas de negociación propias, elegidas en elecciones en las que voten médicos y facultativos y los sindicatos que concurran formen listas exclusivas de médicos y facultativos.

Sus reivindicaciones generales incluyen aspectos que consideran relevantes e imprescindibles relativos a la jornada laboral, la clasificación profesional o la jubilación.

En última propuesta que los sindicatos enviaron al Ministerio, fechada el 21 de abril, antes de arrancar la nueva semana de huelga, plantean un nuevo sistema de clasificación basado en los créditos universitarios (sistema MECES), la especialización y la responsabilidad.

Un sistema que contemple el grado de responsabilidad sobre los procesos asistenciales de los pacientes y delimite con claridad las diferencias entre la responsabilidad del diagnóstico y tratamiento y el resto de las competencias profesionales. Aluden a un "cambio coherente con esa nueva clasificación en las retribuciones básicas, que se fundamentan en el nivel formativo necesario para alcanzar esa categoría (sueldo base, trienios, complemento de destino y extraordinarias)".

Uno de los capítulos más problemáticos sigue siendo el de las guardias. La última propuesta de Sanidad mantiene el límite general de 17 horas para la jornada de guardia y señala que cualquier ampliación exigirá consentimiento previo y expreso del profesional, informe favorable del servicio de prevención de riesgos laborales y negociación en la mesa sectorial. Además, el Ministerio propone extender este mismo esquema a las guardias de fin de semana, que podrían alcanzar las 24 horas mediante una reforma del borrador del anteproyecto.

Otro de los aspectos que rechazan los sindicatos médicos es que la reforma propuesta elimine el cómputo del llamado saliente de guardia (el descanso tras una guardia o antes de comenzar otra) como tiempo trabajado, "lo que –según ellos– no solo cercena un derecho de los facultativos reconocido en todo el SNS y avalado por sentencias judiciales, sino que se traducirá en un notable incremento de los turnos extra con cargo a la jornada ordinaria". En 2023, el Tribunal Supremo emitía una sentencia histórica que establecía que las guardias y las esperas deben considerarse como tiempo de trabajo efectivo, tanto en lo que se refiere al cómputo de la jornada laboral, como también por la remuneración de las horas extraordinarias.

Cada comunidad autónoma las abona a un precio diferente. En España, el precio por hora oscila entre algo más de 22 euros en algunas comunidades y casi 36 euros en otras. Los sindicatos piden que la remuneración de la hora de guardia nunca esté por debajo de la hora de jornada ordinaria (puede superar los 30 euros netos, según los sindicatos). También que computen para la jubilación, cosa que no sucede ahora y que tampoco incluye el borrador del Estatuto Marco.

En materia retributiva, el ministerio reitera que la remuneración de la guardia debe tener en cuenta el tiempo efectivamente trabajado y también la penosidad inherente a su realización, aunque deja la cuantía concreta en manos de las comunidades autónomas. También contempla que el exceso de jornada de guardia producido de forma no voluntaria pueda compensarse mediante retribución económica o descansos, en los términos que se pacten en la negociación correspondiente.

El Comité de Huelga considera, por su lado, que no es la solución porque no fija con suficiente claridad ni el nuevo modelo de jornada ni el de guardias, ni garantiza el reconocimiento efectivo de la penosidad. En su planteamiento, toda actividad que exceda de la jornada ordinaria debe tener consideración de exceso de jornada, con reflejo en descansos, retribución y jubilación.

Sanidad ha incluido en su propuesta al Comité de Huelga un calendario de reducción de la jornada máxima de los profesionales médicos que contempla bajar hasta las 42 horas semanales a los tres años desde la entrada en vigor del Estatuto Marco y hasta las 40 a los cinco años, previo acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así se plasma en el documento que el Comité de Huelga difundió días antes de arrancar el nuevo paro, con el objetivo de "mantener la transparencia". En su contrapropuesta, el Comité propone una jornada ordinaria de 35 horas semanales de 8 a 15 horas. Las horas que superan esta jornada ordinaria se considerarán exceso de jornada y se retribuirán por encima de la hora ordinaria máxima y computando para jubilación. El objetivo, señalan, es conseguir una jornada máxima obligatoria de 35 horas semanales donde puedan coexistir diferentes tipos de jornada, pero sin descartar ampliaciones de jornada de carácter voluntario con adecuado reconocimiento tanto en cómputo de jornada, jubilación, carrera profesional y retribuciones, reemplazando al actual modelo único de jornada ordinaria y jornada complementaria (guardias).

Con datos de 2025, hay 310.558 colegiados, de los que 275.963 están en activo. Se jubilan con las mismas reglas que el resto de trabajadores del régimen general, aunque pueden prolongar su actividad hasta los 70 años. Las organizaciones sindicales consideran que el desgaste profesional justifica una jubilación anticipada parecida a la de otros colectivos como policías o bomberos.

La ministra de Sanidad, Mónica García. / Gustavo Valiente/Europa Press

La última propuesta del comité es un sistema de jubilación flexible y voluntaria entre los 60 y los 70 años; jubilación parcial para el personal médico y facultativo estatutario y laboral que trabaje para la sanidad pública y. sobre la jubilación anticipada, indican que es necesario establecer un reconocimiento de la penosidad del trabajo y el sistema de jornada del médico, que permita la jubilación anticipada sin penalizaciones, a través de un sistema de coeficientes.