El Congreso Heart Failure abordará en Barcelona los últimos avances en insuficiencia cardíaca

La Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología celebrará su Congreso Heart Failure 2026 en Barcelona, del 9 al 12 de mayo en Fira Gran Via, para abordar los últimos avances en el manejo de la insuficiencia cardíaca, un ámbito que está atravesando "un ritmo de cambio rápido".

Así lo ha señalado el copresidente del Programa Científico del encuentro, Antoni Bayes, quien ha detallado que el lema del congreso es 'Evolución en la insuficiencia cardíaca', con el objetivo de plasmar este progreso, que ha señalado que se está consiguiendo en comprensión, desarrollo de diagnósticos, tratamientos, dispositivos y tecnologías portátiles para la monitorización.

"Muchos de estos avances se presentarán y debatirán durante el congreso", ha destacado y, en este sentido, el programa científico incluye presentaciones de los últimos desarrollos en investigación, como nuevas terapias farmacológicas, dispositivos innovadores y tecnologías digitales. También abordará estrategias emergentes como la medicina personalizada y el uso de inteligencia artificial en el manejo de la insuficiencia cardíaca.

El congreso reunirá a expertos internacionales, profesionales sanitarios e investigadores para compartir conocimientos, debatir evidencia reciente y fomentar la colaboración en este ámbito. Las sesiones incluirán presentaciones de ensayos clínicos de última hora, debates interactivos y oportunidades educativas diseñadas para apoyar la práctica clínica diaria.

El evento tiene como objetivo facilitar la implementación de la evidencia científica en la práctica, promoviendo mejoras continuas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Además, el foro servirá como plataforma para el 'networking' global y el intercambio de ideas entre profesionales de todo el mundo.