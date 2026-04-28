Rocío Nuño, enfermera de Urgencias del turno de noche (47 años): "Mi reloj biológico está alterado y cada día me cuesta más recuperarme"

Dani Moreno, enfermero, lleva casi una década trabajando en el turno de noche de forma fija (antes lo había hecho de forma esporádica). Su puesto está en Urgencias y Quirófano de la Fundació Hospital de l'Esperit Sant, un hospital comarcal de agudos en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que pertenece al SISCAT (la sanidad concertada de Catalunya). Un centro de 180 camas, describe, donde los turnos nocturnos son de 10 horas. Admite que la noche pasa factura –"ya se sabe que trabajar de noche quita años de vida", dice– aunque él lo lleva relativamente bien y, además, su turno fue elegido porque le permitía una mejor conciliación familiar. No es el caso de su compañera Rocío Nuño, de 47 años y también enfermera de Urgencias en el Hospital de Valme, en Sevilla, que cada día lo lleva peor. "Tengo el ritmo circadiano completamente alterado", confiesa.

Con datos facilitados a EL PERIÓDICO por el Sindicato de Enfermería SATSE, aproximadamente el 70% de los enfermeros y enfermeras de atención especializada tiene establecido su trabajo a turnos. La mayoría realiza un tercio de su jornada anual en turno nocturno y gran parte de este personal solo descansa un fin de semana completo cada 6 u 8 semanas.

Tres noches al mes

Estas jornadas conllevan, según estudios científicos citados por SATSE, el aumento de determinadas enfermedades. El sindicato cita un estudio publicado en el 'American Journal of Preventive Medicine', realizado a lo largo de 22 años a 75.000 enfermeras, que concluye que trabajar a turnos muy variables, los cuales incluyen más de tres jornadas nocturnas al mes, perjudica la salud. Indica, por ejemplo, que las enfermeras que han pasado entre 6 y 14 años trabajando en ese turno tienen un 19% más de probabilidades de fallecer por enfermedades cardiovasculares.

"Además del cansancio, retengo mucho líquido y tengo problemas circulatorios" — Rocío Nuño. Enfermera de Urgencias del turno de noche

El sindicato alude a otro trabajo, de 2025, realizado por expertos de la Universidad de Manchester (Reino Unido), que determina que las mujeres que trabajan en turnos de noche tienen más probabilidades de sufrir asma moderada o grave en comparación con las que desarrollan su jornada laboral durante el día.

"Esta penosa realidad laboral es uno de los argumentos esgrimidos por SATSE para reclamar al Gobierno desde 2021 la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Fue una de las demandas en la negociación con el Ministerio de Sanidad sobre el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario y, finalmente, hemos conseguido que el anteproyecto de ley incluya este derecho laboral", señalan.

Sobrecarga sostenida

En el hospital de Dani hacen ciclos cortos y descansan otros tantos días, detalla. Aun así, admite que la mayoría de sus compañeros tiene problemas para dormir. Él mismo duerme pocas horas. Con 55 años, el enfermero tiene una rutina establecida: "El horario es de 9 de la noche a las 7 de la mañana. Yo tengo la suerte de que vivo cerca y puedo irme a dormir pronto, pero hay compañeros que, además, tienen que sumar el desplazamiento", señala.

"Trabajar de noche te quita años de vida, pero yo intento no tomar nada para dormir y hacer ejercicio físico" — Dani Moreno. Enfermero del turno de noche

Hace apenas unos días, SATSE Catalunya volvía a poner sobre la mesa la "necesidad urgente" de reducir la jornada del turno de noche de los profesionales del SISCAT, ante la importante diferencia de horas anuales que todavía existe respecto al personal del Institut Català de la Salut (ICS). El sindicato autonómico de Enfermería habla de "una sobrecarga sostenida en el tiempo que tiene un impacto directo en la salud física y emocional de las enfermeras, comadronas y fisioterapeutas".

Pastillas para dormir

"Yo intento no tomar nada para dormir y hacer ejercicio físico. Pero es complicado adaptarse a los distintos horarios, sobre todo porque también intercalas esos cambios en los días de descanso", cuenta. En cualquier caso, dice, ya se ha acostumbrado al turno de noche, que prefiere al de tarde: "Hace cinco años, probé un año en el quirófano en turno de mañana sin trabajar fines de semana y pedí volver a la noche porque no me adapté", confiesa.

"En la noche, tenemos un volumen muy importante de pacientes y, sobre todo, de gente muy mayor", dice el enfermero Dani Moreno

Admite, eso sí, que el trasiego nocturno en Urgencias de un hospital es constante. "Existe la creencia de que por la noche hay una actividad menor, porque hay menos afluencia. Pero, como la actividad de la mañana y de la tarde se arrastra hasta la noche, prácticamente hasta las cinco de la madrugada no dejas de atender a pacientes que han llegado durante el día. Tenemos un volumen muy importante y, sobre todo, de gente muy mayor".

Poder conciliar

En el mismo turno de noche trabaja la enfermera Rocío Nuño desde 2017 en Urgencias del Hospital de Valme. "Lo llevo cada vez peor. Cada día necesito más tiempo para recuperarme y me cuesta más. Además, trabajo en Urgencias, donde no se para. Cuando salgo, la noche del día siguiente me cuesta conciliar el sueño porque, claro, tengo el ritmo circadiano totalmente alterado. E incluso sigo cansada el segundo día después de acabar el turno. Además del cansancio, retengo mucho líquido y tengo problemas circulatorios", describe.

Como su compañero Dani, Rocío intenta no recurrir a pastillas para dormir. "No tomo nada. Hago un poco de ejercicio, relajación, meditación... pero de momento evito los hipnóticos". Madre de dos niños, admite que, con su horario laboral, conciliar es "muy difícil. Precisamente voy a dejar ahora el turno rotatorio por uno fijo de mañana, de lunes a viernes, para conciliar con la familia y con mis hijos", concluye.