Fisioterapeutas catalanes piden "delimitar competencias" por el Programa de Prescripción Deportiva

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha pedido, en relación al Programa de Prescripción Deportiva impulsado por los departamentos de Salut y Esports de la Generalitat, introducir una "delimitación clara de competencias" y diferenciar entre el ejercicio físico y el ejercicio físico terapéutico, que consideran un ámbito exclusivo de la fisioterapia.

El ejercicio físico terapéutico, prescrito en enfermedades crónicas, patologías agudas en fase de recuperación, dolor, discapacidad, fragilidad o limitaciones funcionales, "no puede confundirse con una actividad deportiva genérica ni con un programa de condicionamiento físico", apunta el Col·legi en un comunicado de este martes. El Programa de Prescripción Deportiva contempla que los profesionales de la atención primaria puedan recetar ejercicio físico a los pacientes y derivarles a un centro deportivo donde se les hará un seguimiento.

El pasado año, la Generalitat presentó el Programa de Prescripción Deportiva y este lunes, han anunciado cómo se llevará a cabo la primera fase del despliegue en los Centros de Atención Primaria a partir de mayo. La intención es combatir la epidemia de sedentarismo y aumentar la actividad física hasta los niveles mínimos recomendados, que es de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana.

Los fisioterapeutas señalan que cuando el objetivo es la recuperación funcional, rehabilitación, tratamiento de disfunciones somáticas o el abordaje de secuelas derivadas de una patología o lesión, hay que "garantizar la participación de los profesionales sanitarios competentes". En esa línea, apuntan que el fisioterapeuta es el profesional sanitario de referencia, y que se trata de una figura "completamente integrada" en todos los CAP de Catalunya desde 2023.

Protocolos claros de derivación

El Col·legi ha pedido a los departamentos de Salud y Deportes que el despliegue del programa incorpore "protocolos claros de derivación", criterios de inclusión y exclusión, circuitos de seguridad clínica y una definición precisa de las responsabilidades de cada perfil profesional. Asimismo, reclama que los fisioterapeutas de atención primara participen en el diseño, la valoración funcional, la estratificación del riesgo y el seguimiento de los casos en que haya patología, fragilidad, discapacidad, dolor o recuperación funcional.