16 años, con clamidia o gonorrea y de diferentes orientaciones sexuales: radiografía de las ITS entre adolescentes de Barcelona

Los adolescentes que acuden la consulta de Drassanes especializada en infecciones de transmisión sexual (ITS), ubicada en el Raval, tienen de media 16 años, presentan principalmente clamidia o gonorrea, tienen diferentes orientaciones sexuales y acuden tanto solos como acompañados de amigos o familia. Son chicos y chicas. Es la radiografía que hace el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, del que depende esta consulta específica para adolescentes de entre 13 y 17 años y que echó a andar en 2019. Muchos de estos menores de edad llegan asintomáticos a la consulta. A lo largo de estos siete años, la consulta ha atendido a un total de 345 adolescentes, 41 de ellos el año pasado —22 de estps 41 tenían alguna ITS—.

Vall d'Hebron abrió el año pasado el programa de ITS Drassanes Exprés para adolescentes —con el objetivo de optimizar el cribado de ITS y VIH también entre esta población—, que ya funcionaba para los adultos desde 2016. Lo ha hecho en un contexto de aumento de las ITS en general, pero entre los adolescentes en concreto: en los menores, la gonorrea se ha casi triplicado en los últimos cinco años y actualmente es más de 11 veces superior a la registrada en 2014 y la infección por clamidia mantiene también una incidencia creciente, según la Asociación Española de Pediatría.

Como ha explicado en una atención a medios la doctora Maria Espiau, pediatra de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de Vall d'Hebron, hasta 2019 estos adolescentes eran atendidos en la unidad de adultos. "Pero al ver que eran un perfil más vulnerable, que requería una atención más rápida y de una formación específica, se decidió abrir esta consulta específica para ellos", ha precisado Espiau.

"Las ITS se pueden prevenir, también detectar y tratar fácilmente en la mayoría de los casos una vez adquiridas. Lo más importante es hacerlo tan pronto como sea posible para evitar complicaciones y promover la educación sanitaria para saber cómo cuidar la salud sexual", dice la doctora Espiau en alusión al programa Drassanes Exprés. Entre los síntomas más comunes de las ITS, que muchas veces son silenciosos, destacan lesiones en la piel de los genitales, como úlceras y verrugas, secreciones y picor y dolor o molestias en los genitales o bien al orinar y mantener relaciones sexuales.

"Hay gente que viene sola, otras veces con amigos, otras veces con familia. Nos sorprende que, aunque vengan solos, suelen decirnos que se lo han dicho antes a los padres", he contado Espiau, quien ha destacado que, aunque las consecuencias de las ITS acostumbran a "no ser graves", si estas no se tratan pueden generar "problemas de fertilidad", en futuro. "A veces pueden causar riesgo de adquirir otras ITS", ha avisado.

Gonorrea y clamidia

Aunque la edad no es un factor que condicione el tipo de ITS, sí lo son las prácticas sexuales: entre los hombres que mantienen sexo con hombres, la más frecuente es la gonorrea, mientras que entre las mujeres que mantienen sexo con hombres u otras mujeres la clamidia es la más habitual. En el año en que Drassanes Exprés lleva disponible para los adolescentes, ha atendido a 23 pacientes de entre 13 y 17 años, de los cuales ocho resultaron positivos en ITS (seis casos de clamidia y dos de gonorrea), mientras que entre los adultos llevó a cabo 6.057 cribados solo en 2025.

Para acceder a Drassanes Exprés solo hay que registrarse a través de una plataforma y responder un cuestionario en línea. A continuación se da cita para hacer las pruebas en una consulta de enfermería. Los resultados se reciben por SMS y también se pueden consultar en el portal de usuario de cada paciente y solo figuran en el historial médico en caso de ser positivos: la confidencialidad está garantizada a lo largo de todo el proceso.

En el caso de los adolescentes, el diagnóstico rápido y tratamiento precoz de las ITS que propicia Drassanes Exprés siempre se refuerza con una visita a la consulta específica para adolescentes creada en 2019 en el Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes-Vall d'Hebron. "En la población adolescente, esta consulta es fundamental para la prevención y el diagnóstico precoz de las ITS. Además, reforzamos la educación afectivo-sexual desde un enfoque próximo y sin paternalismos", dice Clàudia Broto, enfermera de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodefiències Pediàtriques que lleva la consulta específica para adolescentes.