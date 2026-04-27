Los médicos catalanes, en su décima jornada de huelga: "Pedimos al president Illa que se ponga al frente de esta situación"

Unos 400 médicos según la Guàrdia Urbana —al menos 800 según el sindicato— se han vuelto a manifestar este lunes en las calles de Barcelona en la que ya es la décima jornada de parón desde octubre. La movilización, que ha arrancado pasadas las 10.30 horas en el Hospital de Sant Pau y ha acabado frente a la Sagrada Família cerca de la una de la tarde, ha coincidido con la que está teniendo lugar en otras comunidades de España y que muestra el rechazo al Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Los médicos quieren un convenio propio porque, como se ha escuchado este lunes en Barcelona, consideran que no son "iguales" que el resto de profesiones sanitarias. "Tenemos unos años de formación", reinvidican los doctores.

El cansancio es cada vez más manifiesto entre el colectivo. No solo hacia la Conselleria de Salut —"hace oídos sordos a nuestras reivindicaciones y el Ministerio, igual", se ha quejado el secretario general del sindicato Metges de Catalunya, Xavier Lleonart—, sino también hacia tanta movilización. Las cifras de este lunes lo reflejan. Si en marzo salieron a las calles unos dos mil médicos —cifra ya alejada a la de otras manifestaciones históricas de sanitarios—, esta vez no lo han hecho ni un millar. Según el sindicato, la huelga de hoy la han seguido el 31% de los médicos del sistema público y concertado de salud. La conselleria ha rebajado el porcentaje al 5,2%. "El de hoy es el décimo día de huelga en Catalunya. Ya arrastramos desgaste y es normal que haya compañeros que no se lo puedan permitir", ha reconocido Lleonart.

El secretario general de Metges de Catalunya —sindicato que forma parte del comité de huelga estatal— ha afeado a la ministra Mónica García que este fin de semana haya "dimitido" para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid, donde se enfrentará a Isabel Díaz Ayuso. "También la consellera de Catalunya está de baja", ha señalado Lleonart. Olga Pané se fracturó el peroné y su puesto lo ocupa mientras tanto el conseller Dalmau. "Por eso es la hora de los presidentes, Sánchez e Illa. Tienen que escuchar un problema de Estado como este. Pedimos a Illa que se ponga al frente de esta situación porque la sanidad pública vive una situación crítica", ha denunciado Lleonart ante los periodistas.

Dos pediatras del Hospital Parc Taulí de Sabadell que han participado en la manifestación de este lunes en Barcelona reclamaban una "mejora de las condiciones". "Las guardias de 24 horas son insostenibles: son tres turnos de trabajo consecutivos que no cotizan", se quejaban. Junto a ellas, Jesús Valerio, médico de familia rural en el Priorat, se lamentaba que cada día tuviera que hacer dos horas de trayecto para trabajar. "Yo cubro la población envejecida, que requiere de más atención", explicaba Valerio a este diario. Lamentaba que las derivaciones que hace tardan "un año en ser resuelto". Suerte de las interconsultas.

Reinvidicaciones principales

Las principales reivindicaciones de esta huelga, que arrancó en octubre, incluyen mantener el respeto a la singularidad y responsabilidad del trabajo médico según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, asegurando la distinción profesional y retributiva de los distintos grupos; modificar la jornada complementaria (guardias) y los descansos postguardia para reducirlas progresivamente hasta jornadas máximas de 12 horas consecutivas —en la actualidad hay guardias de 24 horas seguidas— y que cuenten como horas extraordinarias —y estén, por tanto mejor pagadas: hasta ahora son jornadas complementarias—, así como mejorar su retribución; e iniciar el procedimiento legal para aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada del personal médico.

Respecto a atención primaria, reclaman limitar la agenda de los médicos de familia a un máximo de 25 visitas diarias (presenciales o no); mantener el tercio de jornada no asistencial en primaria del Institut Català de la Salut (ICS) y extenderlo a todos los médicos y facultativos del sistema; financiar íntegramente la formación, docencia e investigación del personal facultativo, independientemente de la empresa o nivel de complejidad; y regular el exceso de demanda tanto en primaria como en hospitales mediante programas especiales de absorción voluntaria con compensación adecuada.

"Estamos aquí por responsabilidad con nuestra profesión y con nuestros pacientes", recogía el manifiesto leído en el Hospital de Sant Pau. "Decimos basta a unas condiciones laborales que no se corresponden a nuestra formacion ni responsabilidad. Basta a las guardias de 24 horas y a la sobresaturación. Nuestra peofesión no es como las otras. Requiere años de formación. Y pese a eso se nos imponen normativas generalistas. Quieren dividirmos para que no tengamos voz propia", decía el texto. Los médicos rechazan el acuerdo de proyecto de reforma del Estatuto "acordado con los sindicatos no médicos". "No luchamos solo por nosotros, sino por una sanidad pública de calidad", reivindican.