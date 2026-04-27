Paros en toda España
Servicios mínimos por la huelga de médicos de este lunes 27 de abril en Catalunya: la atención telefónica solo atenderá las urgencias
Los médicos empiezan este lunes su tercera huelga del año sin atisbo de llegar a un acuerdo con Sanidad
¿Por qué los médicos hacen huelga? Del estatuto propio a la regulación de la jornada
Beatriz Pérez
Los médicos catalanes han vuelto a convocar huelga para este lunes 27 de abril con el objetivo de presionar directamente a la Conselleria de Salut y conseguir mejoras que, aseguran los facultativos, están en manos de la titular del departamento, Olga Pané, como el fin de las guardias de 24 horas, limitar la sobrecarga profesional y contratar a más profesionales para cubrir periodos vacacionales. Será su décima jornada de protestas. Los meses anteriores también convocaron dos días de huelga al mes. El paro coincide con los convocados a nivel estatal por el colectivo médico, que también reclama un convenio propio, por lo que se oponen al Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Estos son los servicios mínimos en la sanidad catalana, establecidos por el Departament de Treball, previstos esta jornada.
La huelga convocada esta semana por Metges de Catalunya será desde las 8 horas del lunes 27 de abril hasta las 8 horas del martes 28 de abril.
En paralelo, en el resto del Estado los médicos encaran su tercera huelga nacional en lo que va de año contra el Estatuto Marco. Arranca este lunes 27 y se extenderá hasta el jueves. Un nuevo paro sin atisbo de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.
En los hospitales del Siscat (la sanidad concertada) funcionarán con normalidad:
- Las urgencias: funcionamiento normal (incluida observación) según criterio médico.
- Las unidades especiales: ucis y similares, coronarias, hemodiálisis, neonatología, partos y también radioterapia/quimioterapia, además de otras unidades de urgencia vital.
- La oncología: radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes o de necesidad vital; en otros casos, según criterio facultativo.
- La cirugía: actividad inaplazable derivada de urgencias o casos graves (incluido pre y postoperatorio), según dirección médica.
- Los pacientes ya ingresados: se mantiene la atención asistencial sanitaria durante el ingreso.
Está garantizada la asistencia urgente en el horario habitual de cada centro (CAP con atención continuada/urgente, CUAP, PAC y PADES).
La dotación de la plantilla será del 25% el primer día; a partir del segundo día, un tercio. Si el dispositivo es unipersonal, se considera ya mínimo y debe prestarse con la asistencia normal prevista para ese dispositivo.
- Servicios farmacéuticos: se mantienen con el personal facultativo necesario en guardias y turnos de noche establecidos.
- Transporte sanitario: garantizado para todas las urgencias, y también para tratamientos oncológicos, diálisis y oxigenoterapia, además de traslados para pruebas urgentes según criterio facultativo.
- Coordinación de urgencias y emergencias médicas: funcionamiento normal.
- Resto de servicios: régimen de día festivo, a excepción de aquellos centros donde la plantilla en festivo sea igual que en laborable, que pasarán a 50%.
- Banc de Sang i Teixits (centros fijos y equipos móviles): 50% del servicio.
- Centros penitenciarios y centros educativos de justicia: servicio equivalente a día festivo.
- Atención telefónica de emergencias/urgencias: solo comunicaciones que deban gestionarse sin demora.
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