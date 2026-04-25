Brote en un hospital
¿Qué es la sarna noruega que está afectando a más de 30 personas en Galicia? ¿Tiene cura?
Un brote de sarna noruega afecta a al menos 20 trabajadores sanitarios en Galicia
La sarna noruega es una enfermedad parasitaria de la piel que se produce por la penetración en la misma de un tipo de ácaros, el 'Sarcoptes scabiei', y que se contagia a través del contacto físico. "Este diminuto parásito excava surcos en la epidermis, poniendo huevos a lo largo de su recorrido y provocando una reacción alérgica que se manifiesta como picazón intensa", explica la clínica dermatológica Dermik en su página web.
Síntomas y contagio
Este picazón, que a menudo se incrementa por la noche, es "uno de los síntomas más comunes de la sarna en humanos", y suele aparecer un mes después del contagio. No suele suponer un peligro grave para las personas que la sufren y "se llegan a curar casi la totalidad de los casos, un 95%", tranquiliza la Sociedad Española de Medicina Interna. Tan solo es un problema para aquellas personas con un "sistema inmunológico esté deprimido, como sucede en el caso de los enfermos de sida o aquellos inmunodeprimidos por medicación". El ácaro suele ubicarse en la cara anterior de las muñecas, flexura antecubital y pliegues interdigitales.
Al contagiarse por contacto físico, suelen producirse "pequeñas epidemias dentro de una misma familia, y en residencias de ancianos o estudiantes, ya que el ácaro se transmite por contacto directo con una persona infectada". Por eso, los dos brotes activos ahora en Galicia son en un hospital y en una residencia.
El parásito depende del huésped para vivir y fuera de la piel solo puede sobrevivir dos a tres días. Por lo que el médico Díaz-Maroto Muñoz recoge en un estudio que suele contagiarse por un contacto "muy estrecho", por lo que es necesario "compartir cama, darse la mano de forma prolongada o contacto sexual". También es posible, aunque menos frecuente, "contacto con sábanas o ropa de vestir".
Tratamientos
- Antihistamínicos orales: el picor tarda en desaparecer varias semanas después de que se elimine el parásito por completo
- Corticoides: cuando los antihistamínicos no sean suficientes o no se puedan dar, los corticoides en crema aliviarán el picor porque disminuyen la alergia.
- Permetrina: es un tipo de pesticida que se utiliza frecuentemente en la agricultura y consta como el principal tratamiento en forma de crema o de loción para erradicar el parásito.
- Azufre con vaselina: es el tratamiento para eliminar el parásito más seguro en embarazadas, recién nacidos y niños.
- Benzoato de bencilo: Se vende en forma de loción y se aplica en la piel afectada por la noche. Es también un fármaco muy útil para eliminar los piojos.
- Ivermectina: es un medicamento que se toma por vía oral en forma de pastillas. Es la mejor opción para los pacientes enfermos de sida que tienen sarna noruega
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