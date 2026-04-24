La alergia al polen dispara la venta de mascarillas y antihistamínicos en las farmacias de Catalunya: "Fue espectacular"

Barcelona se veía envuelta este jueves, en plena diada de Sant Jordi, por una espectacular lluvia de polen. El fenómeno se explica por la combinación de las fuertes rachas de más de 50 km/h que han atravesado la metrópolis y la explosiva floración de especies como los plátanos de sombra. El resultado fue una llamativa imagen y un escenario especialmente complicado para los alérgicos. "Fue espectacular", describe Amelia García-Miranda, titular de una farmacia ubicada en el centro de Barcelona, al lado de Paseo de Gracia, que admite, no pararon de vender mascarillas, antihistamínicos, colirios o pastillas para la irritación de garganta, incluso para quienes no son alérgicos.

"Es verdad que este año los alérgicos lo están pasando bastante mal porque ha sido un año de muchas lluvias, mucho polen y, claro, cuando llueve tanto, la naturaleza responde. Ya desde que empezó la primavera habíamos visto un aumento de las consultas y de las necesidades de antihistamínicos pero el repunte fue ayer, el día de San Jordi", señala García-Miranda, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona a EL PERIÓDICO.

Seguir paseando

Sobre la jornada festiva relata que comenzó a trabajar en su oficina de farmacia a las 8 y media y estuvo hasta las 3. "Aparte de que estaba el platanero en flor, con todo el polen cayendo, había mucho aire y eso levantaba mas las partículas. Constantemente entraba la gente diciendo: 'Por favor, dame algo, un antihistamínico (los que se pueden vender sin receta en el caso de quienes no lo tienen pautado o ya no tienen prescripción porque habían mejorado de la alergia), una mascarilla...' El alérgico entraba estornudando y te pedía directamente la mascarilla para poder seguir paseando", señala.

A otros clientes, con la garganta irritada, como con carraspera, les tenía que recomendar pastillas para el picor por las pelusillas que les entraban en la boca. A quienes tenían irritación nasal, sprays de agua de mar para el lavado y arrastrar todas las partículas. También los había con irritación ocular, que necesitaban colirios. La jornada en la farmacia fue todo un trasiego.

"No se agotaron ni mascarillas ni antihistamínicos, porque estamos muy preparados y no hay desabastecimiento en las farmacias", aclara Amelia García-Miranda. Con datos facilitados a este diario por la consultora IQVIA, el crecimiento de la venta en farmacias catalanas de antihistamínicos y antialérgicos en marzo respecto a febrero ha sido del 41%. La venta de mascarillas, sin embargo, sufrió un descenso en el mismo periodo del -1,6%.

Niveles muy altos

"Como se preveía por las condiciones climáticas que hemos tenido durante este invierno, con una buena pluviosidad (lluvias) y dado el aumento de temperaturas producido en las últimas semanas, el polen del plátano en la zona de Catalunya sigue dando niveles muy altos y está produciendo una gran afectación de la población", señala, por su lado, el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), Juan José Zapata.

El doctor Zapata recomienda a los alérgicos "tomar la medicación oportuna, antes de enfrentarse a esas cantidades tan altas para mitigar la sintomatología". Además, aconseja utilizar mascarillas o gafas, y evitar hacer ejercicio en zonas de alta contaminación polínica.