Investigadores españoles identifican una respuesta protectora de la pared vascular en el aneurisma de aorta abdominal

Un equipo de investigadores liderado por el Institut de Recerca (IR) Sant Pau de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) ha llevado a cabo un estudio por el que se ha identificado una respuesta protectora de la pared vascular en el aneurisma de aorta abdominal.

En concreto, por mediación de este trabajo publicado en la revista especializada 'British Journal of Pharmacology', se ha hallado un nuevo mecanismo protector implicado en el desarrollo del aneurisma de aorta abdominal, enfermedad cardiovascular grave para la que actualmente no existen tratamientos farmacológicos eficaces para frenar su progresión.

Esta investigación, en la que han participado varios grupos del CIBERCV y el CIBER de Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), recoge que el remodelado de la matriz extracelular es un proceso clave en el aneurisma de aorta abdominal, pero los componentes protagonistas de la matriz que regulan la integridad vascular y los procesos de remodelado siguen siendo poco conocidos.

Esta es "una enfermedad silenciosa y potencialmente letal para la que actualmente solo existe el tratamiento quirúrgico en fases avanzadas", ha destacado la investigadora del IR Sant Pau y del CIBERCV y coordinadora de este estudio, la doctora Cristina Rodríguez, que ha añadido que "identificar factores como la proteína de matriz extracelular trombospondina 4 (TSP4)" como claves en el desarrollo de la patología y que "contribuyen a limitar el daño vascular", es "esencial para avanzar hacia terapias farmacológicas eficaces".

Amplia cohorte de pacientes

Por su parte, el jefe de grupo del CIBERCV del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el doctor José Martínez González, quien también es coinvestigador principal de este trabajo, junto a Rodríguez, ha señalado que, "en una amplia cohorte de pacientes y donantes y en modelos de ratón", se ha constatado "que TSP4 se activa de forma temprana y sostenida durante el desarrollo del aneurisma".

"Confirmamos un aumento significativo de los niveles de ARNm del gen THBS4 y de la proteína TSP4 en la aorta en el aneurisma de aorta abdominal, y observamos que THBS4 se sobreexpresa de forma temprana en las lesiones preaneurismáticas", ha subrayado Rodríguez. Además, el equipo de investigación corroboró que la inhibición de esta proteína acelera la progresión de la enfermedad, aumentando la inflamación y el daño vascular.

Por último, los autores han señalado que la trombospondina 4 no es simplemente un marcador del proceso patológico, sino que desempeña un papel activo y protector en la estabilidad de la pared vascular. "Los resultados revelan el papel protector de TSP4 y sugieren que su modulación constituye una nueva estrategia terapéutica para mejorar la estabilidad de la pared vascular en el aneurisma de aorta abdominal", han finalizado.