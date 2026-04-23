Catalunya reforzará la formación de médicos y enfermeras en violencia infantil tras el caso del bebé maltratado

La Conselleria de Salut quiere que el caso del bebé presuntamente maltratado por sus padres en Barcelona marque un antes y un después en la detección de la violencia física y sexual infantil, como ocurrió con el bebé Ryan de Madrid. En 2009, un recién nacido de 15 días, hijo de una fallecida por gripe A, murió en el Hospital Gregorio Marañón tras la negligencia de una enfermera que le administró comida por vía intravenosa, en lugar de por una sonda nasogástrica. "Siempre ponemos este caso como paradigmático. Sirvió para cambiar protocolos. Se cambió hasta el color de las jeringuillas", explica a EL PERIÓDICO Clara Pareja, directora general de Ordenació i Regulació Sanitària de Salut.

Por eso, además de sancionar a los centros cuyos profesionales no detectaron los indicios de violencia que pudo haber sufrido este bebé, la conselleria reforzará la formación de los sanitarios en violencia infantil. Es decir, introducirá "elementos correctores". Así, en primer lugar, obligará a todos los hospitales y centros de atención primaria a certificar que están ofreciendo la formación adecuada a sus sanitarios sobre maltrato infantil y hará "actualizar" esta formación si fuera necesario.

El ejemplo de Reino Unido

Esta formación sobre violencia infantil ya es "obligatoria", pero Salut quiere asegurarse de que se está llevando a cabo. "Queremos asegurarnos de que todos los centros están ofreciendo formación continuada y que están, además, ofreciéndosela a los profesionales que llegan nuevos" a cada hospital, dice Pareja.

En países como Reino Unido, todos los hospitales tienen una unidad altamente especializada para detectar y tratar casos de violencia infantil. En Barcelona esta unidad existe en Vall d'Hebron –es el denominado equipo EMMA–, hospital de referencia en esta problemática. Salut no ve necesario desplegar estas unidades en todos los hospitales. "El equipo EMMA está formado por profesionales altamente especializados. Además de que no existe la capacidad de que algo así esté en todos los centros, creemos que sectorializar esta especialización en pocos hospitales permite ganar en experiencia gracias a la concentración de casos", defiende Pareja.

Universidades y MIR

Los grados de Medicina impartidos en las diferentes universidades catalanas —la UB, la UAB y la UPF— no tienen una asignatura específica sobre violencia en la infancia y en la adolescencia. Aun así, en algunas asignaturas —especialmente, las de Pediatría o Medicina Legal—, hay temarios específicos dedicados a enseñar a identificar y actuar en situaciones de posible maltrato. En la UAB, por ejemplo, en la asignatura de Pediatría, existe una clase específica sobre maltrato infantil, que incluye la simulación de un caso práctico y que está a cargo de la pediatra Anna Fàbregas, jefa del Equipo EMMA de Vall d'Hebron, la unidad de referencia y especializada en identificar estos casos.

Por su parte, el programa oficial MIR –la formación especializada de los médicos– incluye de forma expresa contenidos de "maltrato", "violencia" y "abandono" dentro de Pediatría Social, además de prevención de la violencia. Es decir, la formación del residente debe abarcar este ámbito. También lo hace en Medicina Familiar y Comunitaria: para la atención a la población infantil, recoge la "detección precoz e intervención en situaciones traumáticas/de maltrato/abuso" y además exige identificar situaciones de riesgo e indicios de maltrato, con prevención, atención y seguimiento.

En el Hospital Vall d'Hebron, además, los MIR en Pediatría tienen acceso a simulaciones de casos y reciben mucha formación sobre cómo preguntar. Además, dos veces al año el equipo EMMA ofrece formación a las enfermeras.

Urgencias y Emergencias

En la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, el programa aprobado este 2026 obliga a identificar y atender indicios de maltrato, y en el apartado de urgencias en población infantil y adolescente incluye la detección precoz de situaciones traumáticas, maltrato y abuso. También hay otras especialidades donde se aborda esta problemática, como Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Medicina Legal y Forense y Obstetricia y Ginecología.

Además, la LOPIVI (ley Rhodes), la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, obliga a reforzar la protección de menores en ámbitos como los colegios, los centros sanitarios, el ocio y el deporte.