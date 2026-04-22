Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: "Nací en Rumanía y tengo 41 años, mi caso anima a romper moldes"

Resuena con fuerza y alegría la voz de Elena Bianca Ciobanu Selaru, la número 1 del MIR 2026 en España, cuando EL PERIÓDICO contacta con ella. También mucho más tranquila que en una anterior conversación, en marzo, cuando se supo que había alcanzado una puntuación de 119 puntos en el examen y se vio envuelta en una enorme polémica precisamente por esos resultados. "Me estoy tomando las cosas de otra forma", confiesa la futura residente, de origen rumano y de 41 años, quien, además, desvela que, finalmente, ha elegido la especialidad de Dermatología y se formará en el Hospital Clínic de Barcelona. Acudirá, junto a su familia, al Ministerio de Sanidad, en Madrid, para la adjudicación de su plaza el 4 de mayo y en estos días prepara el viaje con ilusión.

La historia de Elena Bianca Ciobanu la narró este diario el mes pasado. Comenzó a estudiar Medicina en 2018 y se graduó en la Universitat Rovira i Virgili (Reus), muy cerca de donde vive. A España llegó en el año 2000 y, en Rumanía –procede de un pueblo cercano a Bucarest– viven todavía su padre y su abuela, ya mayores. Elena hizo el examen MIR, que comenzó a estudiar en tercero de carrera, en Barcelona, el 24 de enero. En marzo, con los resultados provisionales, su nombre saltó a la palestra como la mejor del MIR 2026.

Su primera posición causó no poco revuelo, como ella misma admite. Porque obtuvo la mejor nota histórica con un expediente académico con una nota media de 6,7. Muchas voces cuestionaron ese resultado. La Asociación MIR pidió una auditoría del examen y el propio Ministerio de Sanidad se vio obligado a salir al paso señalando que "no constaba ninguna incidencia" en el acta del aula de la aspirante que había obtenido el número 1.

"Lo pasé fatal"

Elena prefiere pasar página, aunque aún le queda el escozor de aquellos días. "Lo pasé fatal, muy mal, porque fue muy injusto. Estoy sumamente orgullosa de mi expediente porque yo estudié en catalán. Los primeros años me fue un poco regular porque no entendía bien el catalán, no porque no dominara la materia o la asignatura", dice.

"Quiero disfrutar ese momento porque es mío. La primera plaza es un gran regalo que me ha hecho la vida", dice sobre el 4 de mayo, cuando acudirá a Madrid a la adjudicación de su plaza

Ahora solo piensa en el futuro inmediato. El 4 de mayo acudirá de forma presencial al Ministerio de Sanidad, en el madrileño Paseo del Prado, con el número uno de orden para la elección de plazas. Como es la primera, le toca madrugar. No le importa nada. Y se muestra emocionada. Lo tiene ya todo organizado. Viaje y alojamiento. En familia y con un poquito de tiempo para visitar alguna exposición o acudir a su restaurante favorito de Madrid. "Tengo mucha ilusión, no podía faltar. Quiero disfrutar este momento porque es mío. La primera plaza es un gran regalo que me ha hecho la vida".

Ser dermatóloga

Cuando supo de su primera posición, Elena Bianca empezó a pensar en la especialidad que elegiría. Se debatió entre Endocrinología –le tiraba mucho–, Medicina de Familia y Dermatología. Ha optado por esta última. "Por varios motivos, pero creo que encaja más con mi forma de vivir, de ver la vida y creo que es una especialidad muy completa. Combina cosas distintas: puedes hacer consultas, seguimiento de pacientes, pero también procedimientos, como en cáncer de piel. Además, puedes conciliar porque no tienes que hacer guardias", explica. Añade un apunte personal: "En la familia, tenemos el vitíligo, que he vivido desde pequeña con mi hermana".

Apostó por formarse durante los próximos cuatro años en el Hospital Clínic. Casi de inmediato: "Fue el único hospital al que acudí para ver cómo 'venden' ellos la especialidad y es el único con el que me voy a quedar. Es decir, que no he ido a visitar otros hospitales. Y también me gusta que allí puedo realizar o iniciarme en la investigación".

Explica que ella hizo un programa de preinvestigación sobre probióticos y endometriosis mientras estaba en la carrera y lo presentó como trabajo de final de grado. "A mí me gusta mucho la inmunología dermatológica. Por ejemplo, en enfermedades raras, si te sale alguna enfermedad en la piel, investigarla, el porqué, la genética. También tiene mucho que ver con la alimentación, que es mi punto fuerte".

Piso en Barcelona

La futura residente está doblemente contenta: ha conseguido, no sin dificultades, relata, un piso en Barcelona (ella vive en Reus, Tarragona), muy cerca del hospital. "He tenido muchísima suerte, la verdad. Casi me dan más la enhorabuena por eso que por la nota MIR", bromea. Aprovecha para lanzar una reflexión. "Lo que quiero transmitir a la gente que está haciendo el MIR ahora o está estudiando Medicina es que realmente necesitamos un cambio de paradigma entre todos, porque esto es una comunidad muy grande. Tenemos que hacer algo para cambiar un poco tanto el tema de la vivienda como el de las prácticas o el tema del MIR", apunta.

Finalmente, lanza un mensaje de empoderamiento: "El mensaje es que una mujer de nacionalidad española, pero de origen rumano, ha conseguido esto y que la gente se puede inspirar en mí para hacer realidad sus sueños, que no se los dejen en un cajón. Eso es lo que yo quiero con esto. Que no sea solamente que he conseguido el número uno del MIR".

"Hay mujeres que rompemos el molde y que queremos que otras personas se inspiren en nosotras, en nuestro esfuerzo, y no hay truco para esto. Tienes que ir poco a poco. Las circunstancias de cada uno son diferentes. La vida te pone muchas trabas. Tengo 41 años, acabaré la residencia con 46. Mi sueño ha sido ser médica, ya soy médica y he abierto una puerta, pero aún me queda para ser especialista en Dermatología y ejercer como tal", zanja.