Sanidad concluye que no existe evidencia científica que avale la homeopatía en ninguna enfermedad: "Los efectos son comparables al placebo"

El Ministerio de Sanidad ya ha publicado el esperado informe de posicionamiento sobre la homeopatía. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado "un exhaustivo" informe técnico en el que se concluye de forma categórica que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía como instrumento terapéutico. Tras una revisión sistemática de la literatura científica y de las evaluaciones de organismos estatales a nivel internacional, el informe señala que los efectos observados son comparables al placebo.

El informe, titulado "Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad", que analizó 64 revisiones sistemáticas publicadas desde 2009, destaca que la mayoría de los estudios que sugieren beneficios presentan "una baja calidad metodológica, porque suelen estar invalidados por muestras pequeñas, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización".

Además, matiza el estudio, a medida que aumenta la calidad y el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía "disminuye hasta desaparecer". Desde el punto de vista científico, los principios de la homeopatía" chocan con las leyes de la física y la farmacología actual", indica la AEMPS.

Azúcar en el mar

En diluciones habituales como la 12 CH, que es cuando se mezcla una parte de la sustancia original con cien partes de disolvente doce veces consecutivas, describe la Agencia, "es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado, lo que rompe cualquier relación de causa-efecto entre el producto y el efecto terapéutico".

"Para ilustrar esta desproporción, el informe señala que una dilución de solo 6 CH (mucho menos extrema que la 12 CH), ya que equivale a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo". Por esta razón, la AEMPS califica teorías como la 'memoria del agua' -la creencia de que el líquido retiene las propiedades de una sustancia, aunque ya no queden moléculas de ella- como "postulados sin base empírica que desafían el pensamiento científico y racional".

Abandono de tratamientos

Aunque existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser "naturales", se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición en otros países.

Sin embargo, la AEMPS advierte que el principal riesgo asociado es el abandono o retraso de tratamientos médicos con eficacia demostrada. Los ciudadanos que optan por la homeopatía para tratar dolencias graves o crónicas "pueden poner en peligro su salud al sustituir terapias basadas en la evidencia por productos que carecen de ella", indica la Agencia.

Mercado en España

En cumplimiento con la normativa europea y nacional, la AEMPS ha finalizado un proceso de regularización que ha resultado en la salida del mercado de numerosos productos. A fecha de publicación de este informe, no existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado, indica. Los 976 que permanecen registrados lo han hecho mediante un procedimiento simplificado que, al basarse en diluciones extremas que garantizan la inocuidad del preparado, no exige pruebas de efecto terapéutico y les prohíbe por ley incluir cualquier indicación terapéutica en su etiquetado.

España se alinea así, concluye la AEMPS, con una tendencia global de instituciones sanitarias que han adoptado posturas críticas: Francia y Reino Unido han eliminado su financiación y Alemania está en proceso. Australia y Estados Unidos exigen advertencias explícitas sobre su falta de base científica.

Larga lucha

La publicación del informe supone "un culmen de la lucha por la deslegitimación de la homeopatía como herramienta terapéutica. Solo una minoría de la población piensa que la homeopatía sirve para algo", celebra Vicente Baos, médico de familia y experto en pseudoterapias, que forma parte de la asociación Círculo Escéptico.

En conversación con EL PERIÓDICO, Baos explica que lucha por el desenmascaramiento de la homeopatía como herramienta terapéutica lleva muchos años en España. Desde los ámbitos sanitarios, la inmensa mayoría de los médicos y científicos ha tenido claro que es "un absurdo lógico y que no cumple ninguna de las condiciones necesarias para ser considerada una terapia que tenga alguna eficacia", señala.

Pronunciamiento público

"Todo parecía que era una lucha privada, cuatro pringados como yo y otros, que teníamos manía (a la homeopatía), pero era un tema sobre el que merecía la pena pronunciarse, sobre todo porque tiene una parte legal y tiene una parte de autorización de la Agencia y de venta en farmacias, con lo cual, sí, las instituciones tenían que mojarse en esto, y no dejarlo en una especie de guerra que iniciamos unos cuantos".

En los últimos años, se han ido publicando con "cuentagotas" informes técnicos sobre pseudoterapias dentro de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Están recogidos en la web #CoNprueba, señala Vicente Baos.

Compromiso cumplido

Pero el informe sobre la homeopatía encargado a la AEMPS, en el que Baos participó en 2019, "no aparecía por ningún lado". Hace un año, explica, se reactivó el asunto mediante la denuncia pública de que ese documento se había elaborado y no salía a la luz pública. Los actuales responsables del Ministerio de Sanidad, incluido el secretario de Estado, Javier Padilla, se comprometieron entonces públicamente a actualizarlo y publicarlo.

Noticias relacionadas

La situación legal de la venta de productos en farmacias no parece que vaya a cambiar si no cambia la legislación europea, admite Baos. "Es un posicionamiento, no tiene efectos prácticos reales. Pero que la posición oficial de las agencias que regulan los medicamentos o que hacen recomendaciones terapéuticas, sea decir que la homeopatía no vale para nada, ya es mucho. Para mí, ya es muy relevante", concluye.