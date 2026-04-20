Manel del Castillo, presidente del comité Cairos: "A la sanidad pública no le faltan profesionales, instalaciones o dinero: le falta organización"

A la sanidad pública catalana le falta "organización". "Nuestro diagnóstico no es que faltan médicos, instalaciones o dinero —aunque más dinero siempre está bien—. Nuestro diagnóstico es que falta organización. El principal reto es quitarnos de encima toda esta burocracia que nos paraliza", ha defendido Manel del Castillo, presidente de Cairos, el comité de reforma de la sanidad pública de Catalunya. Del Castillo ha participado este lunes en una charla del ciclo 'El sector salut com a pilar de progrés', organizado por Foment del Treball, junto a Mònica Reig, directora asociada del Centre de Governança Pública d'ESADE (EsadeGov), y Roser Fernández, directora general de La Unió y moderadora de la charla.

"Tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos. Si cae el sistema sanitario, cae el Estado de Bienestar", ha alertado Del Castillo. Catalunya, ha explicado este gestor sanitario, necesita urgentemente de una integración sanitaria y social para dar respuesta al envejecimiento poblacional. Los pacientes mayores crónicos concentran el 60% del gasto sanitario. "Debemos caminar hacia la integración. No puede ser que a un señor en silla de ruedas, su médico, que sí le prescribe fármacos y fisioterapia, no le pueda prescribir una ayuda a domicilio dos horas al día", ha ilustrado.

Del Castillo advierte de que aumenta la "desconfianza" de la población en la sanidad y hay un riesgo de perder el "consentimiento fiscal"

El aún gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona —dejará de serlo el próximo 1 de mayo— ha explicado que en Catalunya hay actualmente unas 60.000 personas que esperan la dependencia. "El nivel de dependencia debería darse desde Salut. Todas estas personas tienen una historia clínica. Y el 98% de ellas tienen comorbilidades: dos o más patologías", ha dicho Del Castillo, que cree que el sistema está "muy fragmentado". "Hemos de integrar; si no, no podremos dar respuesta al envejecimiento poblacional y nos ocurrirá como a Japón, que actualmente dedica más gasto sanitario a la gente mayor que a los niños", ha avisado.

Del Castillo ha advertido de que está aumentando la "desconfianza" de la población en el sistema sanitario y que por eso se está cerca de perder el "consentimiento fiscal", es decir, el pago de impuestos. "La sociedad que tenemos no me gustaría perderla", ha dicho. Y por eso ha llamado a reformar el sistema para que dé respuestas a las problemáticas de la población. "No hay tiempo que perder".

La "crisis" del sistema

La charla que ha tenido lugar este lunes en la sede de Barcelona de Foment del Treball llevaba por título 'Valor del sistema sanitari català com a model de governança i gestió dels serveis públics'. Roser Fernández, directora general de La Unió —patronal de la sanidad privada—, ha defendido que el sector de la salud es "estratégico" y forma parte de la "economía productiva" de Catalunya. Según ella, el modelo de gestión catalán es "referente". Fernández ha defendido también la colaboración público-privada, "modelo típico de Catalunya", pero hay una "crisis de sostenibilidad y de valores", ya que el sistema está "involucionando". "Los buenos resultados no van de titularidad, sino de mala o buena gestión. La sanidad concertada aporta proximidad y excelencia", ha defendido Fernández.

"Los buenos resultados no van de titularidad, sino de mala o buena gestión. La sanidad concertada aporta proximidad y excelencia" Roser Fernández — Directora general de La Unió

Del Castillo ha avisado que los retos que afronta actualmente el sistema sanitario catalán son "los mismos" que el resto de servicios públicos. "Hay una crisis general por varias razones. La autoridad fiscal está para generar oportunidades y no solo para recaudar y recaudar. Ha de funcionar el ascensor social. Y, en los servicios públicos, en algún momento se produjo una pérdida de propósito. Hay profesionales que no saben si trabajan por la norma o por resultados", ha reflexionado.

"Nosotros proponemos capacitar a la Administración para que se relacione correctamente con el sector privado" Mònica Reig — Directora asociada del Centre de Governança Pública d'ESADE (EsadeGov)

Ha puesto otro ejemplo. A una mujer mayor, la Conselleria de Drets Socials le envía una carta para informarle de que le debe 3.000 euros: en los últimos años le pagó 6.000 por una dependencia en vez de 9.000. "A esta mujer, le dicen que tiene que devolver esos 6.000 euros para que le ingresen los 9.000. La funcionario le dijo: 'Yo estoy haciéndolo todo correctamente'. Sí, pero no está usted haciendo lo correcto. Estamos atrapados en la norma", ha explicado Del Castillo.

"Falta planificación"

Por su parte, Mònica Reig, directora asociada del Centre de Governança Pública d'ESADE (EsadeGov), ha valorado que, a menudo, las colaboraciones público-privadas se incian "de manera reactiva, por falta de financiación, no porque haya una estrategia detrás". Además, según su diagnóstico, con frecuencia cuando estas colaboraciones no funcionan, se debe a una "falta de planificación del actor público".

"Nosotros proponemos capacitar a la Administración para que se relacione correctamente con el sector privado", ha defendido. Y, también, que la colaboración público-privada esté más orientada al "propósito". "Cuando los ciudadanos confían en sus instituciones, confían a su vez en los mecanismos que estas instituciones y sus empleados utilizan para implementar políticas públicas", ha opinado. Y ha propuesto crear una entidad de colaboración público-privada dentro del Govern de Catalunya.