Carencia en España
Sanidad informa de nuevos retrasos en el suministro de Tenormin, fármaco para las arritmias y la intervención precoz del infarto
Dado "el alto impacto de la falta de este medicamento en el mercado", y con el objetivo de garantizar el acceso al tratamiento de los pacientes, la AEMPS está gestionando la importación de medicación extranjera
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este viernes de que continúan los problemas de suministro de Tenormin 0,5 mg/ml solución inyectable, 5 ampollas de 10 ml. (CN 966317) debido a retrasos en la fabricación, según ha comunicado Atnahs Pharma Netherlands B. V., titular de la autorización de comercialización de este medicamento para el tratamiento de arritmias cardiacas y para la intervención precoz en la fase aguda del infarto agudo de miocardio.
El pasado mes de noviembre, la Agencia comunicó que, según el laboratorio, este fármaco volvería a una situación normal de suministro en febrero de 2026. No obstante, señala la AEMPS, su restablecimiento no está previsto hasta mediados de julio de 2026.
Único fármaco indicado
Tenormin 0,5 mg/ml solución inyectable, 5 ampollas de 10 ml, contiene como principio activo atenolol, un agente beta-bloqueante selectivo (beta-1), y es el único medicamento autorizado y comercializado en España con este principio activo, dosis y forma farmacéutica. Dado "el alto impacto de la falta de este medicamento en el mercado y con el objetivo de garantizar el acceso al tratamiento de los pacientes durante la situación de desprovisto", la AEMPS está gestionando la importación de medicación extranjera.
Sin embargo, hasta la fecha, no se han encontrado unidades, informa la Agencia. Como medida de mitigación, la AEMPS recomienda derivar a los pacientes a las posibles alternativas terapéuticas disponibles en el mercado nacional que, en función de la situación clínica del paciente, puedan considerarse adecuadas, como otras beta-bloqueadoras intravenosos u otros medicamentos antiarrítmicos intravenosos pertenecientes a otros grupos terapéuticos.
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