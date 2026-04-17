Manel del Castillo dejará la gerencia del Hospital Sant Joan de Déu el 1 de mayo tras 23 años en el cargo

Manel del Castillo (Ferrol, 1956) dejará la gerencia del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona el próximo 1 de mayo, tras 23 años en el cargo. Su puesto lo asumirá Miquel Pons, que hasta ahora era subgerente y quien, en el último año, ha estado trabajando con Del Castillo para hacer el traspaso de funciones. Así se lo ha anunciado el propio hospital a sus profesionales en un comunicado al que ha tenido acceso este diario.

Manel del Castillo, uno de los gestores sanitarios mejor valorados de Catalunya, seguirá como presidente de Cairos, el comité de expertos elegidos por la Conselleria de Salut para frontar el gran reto de reformar y modernizar el sistema sanitario público catalán con el objetivo de hacerlo "sostenible". Del Castillo seguirá también vinculado a la institución dando apoyo estratégico a Sant Joan de Déu y como secretario general de Hospitality Europe, una asociación creada por la Orde Hospitalari Sant Joan de Déu y las Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.

A lo largo de estos años, Del Castillo ha liderado "con gran visión y humanismo la transformación" de Sant Joan de Déu, como recoge el hospital en su comunicado.

Quién es Miquel Pons

Por su parte, Miquel Pons es licenciado en Medicina y está especializado en Reumatología. Además, es diplomado en Gestión Clínica y Organización de Servicios Asistenciales y experto en Bioética Aplicada en el Ámbito Clínico y Asistencial. Su actividad profesional se ha desarrollado en diversas posiciones directivas en la Fundació Althaia y en el Hospital de Badalona. En 2014 se incorporó a Sant Joan de Déu como director médico, cargo que ocupó hasta 2025. En 2022 fue nombrado subgerente del hospital.

Miquel Pons, nuevo gerente de Sant Joan de Déu, liderará el centro siguiendo la misma línea estratégica que se ha mantenido hasta ahora, basada en un "modelo de excelencia" en la atención maternoinfantil, siempre con una "visión humanista" para curar y cuidar a pacientes y familias, según el comunicado. "También seguiremos incorporando tecnología de vanguardia que facilite la investigación, los tratamientos y los diagnósticos, así como la formación continuada de los profesionales, poniendo el foco en la innovación y en la experiencia del paciente", finaliza el texto.