La Nit Solidària Contra el Càncer recauda 336.000 euros para investigación y apoyo a las familias

La 12ª edición de la Nit Solidària Contra el Càncer, de la Associació Contra el Càncer en Barcelona, ha recaudado unos 336.000 euros. Como el año pasado, el evento se ha celebrado en el Poble Espanyol y en él han participado más de 700 personas. El dinero se destinará íntegramente para financiar proyectos de investigación y programas de apoyo a pacientes y familias.

La gala, presentada por Ana Boadas, ha combinado la cena solidaria con intervenciones institucionales, contenidos audiovisuales y diversas actuaciones. Uno de los momentos más destacados de la noche ha sido la subasta solidaria en la que se han subastado dos litografías del artista Jaume Plensa, despertando un gran interés entre los asistentes. La velada también ha contado con actuaciones musicales, entre las que ha brillado la participación de la Jove Orquestra Simfònica.

Esta nueva edición ha puesto el foco, aún más, en la importancia de la investigación científica y por eso ha dado visibilidad a los proyectos innovadores que impulsa la Associació, así como a su impacto directo en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Entre los asistentes se encontraban el actor Carles Francino, el chef y divulgador gastronómico Miquel Antoja, el entrenador personal y divulgador deportivo Cesc Escolà o la periodista deportiva Carme Barceló, entre otros muchos. Además, el acto también ha contado con una amplia representación institucional y política, con la presencia de Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya; Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; Josep-Ramon Mut i Bosque, diputado delegado de la Diputación de Barcelona, y Mònica Alimaña Riquè, gerente del Consorci Sanitàrio de Barcelona.