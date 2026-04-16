625 años de Sant Pau, el hospital más antiguo de España: "Aquí atendimos a Gaudí cuando lo atropelló el tranvía"

En 1401, nueve décadas antes de que Cristóbal Colón llegara a América, se fundó el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Sant Pau, uno de los cuatro hospitales públicos de la ciudad de Barcelona, es el centro sanitario más antiguo de España. Es el hospital donde fue trasladado Antoni Gaudí cuando lo atropelló un tranvía.

"No hay otro hospital de la época medieval que siga activo en España", ha dicho este jueves el director del Hospital de Sant Pau, Adrià Comella, en una atención a los periodistas. Comella ha destacado las neurociencias, la cardiología, la hematología y las cirugías complejas como las "áreas de excelencia" del hospital. Sant Pau, además, tiene la vista puesta en el envejecimiento de la población y el aumento de la fragilidad, así como en la perspectiva de género de la salud.

Para celebrar estos 625 años de trayectoria, el hospital ha diseñado un amplio programa de actividades a lo largo de este año y hasta la primavera de 2027, en el que combina la proyección institucional, con la divulgación histórica y la participación ciudadana, incluyendo conferencias, exposiciones y jornadas especiales. "Haremos una exposición en la Biblioteca Nacional de Catalunya donde se mostrarán materiales del archivo histórico, que son una auténtica delicia", ha señalado Comella. En este enlace pueden verse todas las actividades que tiene preparadas el hospital.

Rutas por la ciudad

Además, Sant Pau también organizará una serie de rutas por la ciudad que servirá para recordar "anécdotas". "Por ejemplo, en qué sala fue atendido Gaudí cuando fue atropellado por el tranvía". Comella ha destacado que el centro tiene un especial interés por el futuro de la medicina y por eso, en este sentido, habrá "encuentros" —el ciclo de jornadas Sant Pau Forum— que protagonizarán expertos de primer nivel.

La primera jornada será este 17 de abril, a las 12.30 horas, en la sala de actos del hospital e irá a cargo de Antonio Torralba, figura internacional de referencia en inteligencia artificial (IA) en el Massachussetts Institute of Technology (MIT). Según Torralba, la IA ha sido la "revolución" de los últimos 15 años. "Puede ayudar a la prevención, a la personanalización y a conseguir más tratamientos. La promesa que la IA hace es que va a mejorar el tratamiento médico en todas sus fases", ha explicado Torralba.

"Legado científico e histórico"

A lo largo de este año y del siguiente, los profesionales de Sant Pau pondrán "en valor su legado histórico, asistencial y patrimonial de más de seis siglos". Para Comella, este hospital ha evolucionado "en paralelo" a la historia de Barcelona y de la medicina. "Pero sobre todo lo ha hecho con proyección de futuro: generando nuevo conocimiento y nuevas aportaciones relevantes, con un legado científico sólido que refuerza su liderazgo", ha dicho Comella. En esta línea se enmarcarán las jornadas de Sant Pau, que se centrarán en las áreas de excelencia del hospital.

De entre todas las actividades destaca la exposición 'Les fites històriques de l'hospital', en la Biblioteca Nacional de Catalunya, que se podrá visitar entre octubre y diciembre de este año, así como un programa de visitas guiadas y puertas abiertas en los tres espacios que han sido la sede de la institución: el antiguo hospital del Raval, el Recinte Modernista y el nuevo hospital, mostrando la evolución arquitectónica y asistencial.