Formación sanitaria
Los MIR empezarán a elegir su plaza el 4 de mayo e iniciarán la residencia un mes después
El Ministerio de Sanidad empezará a adjudicar de forma presencial y telemática las plazas de formación sanitaria especializada (FSE) el próximo 23 de abril comenzando con Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, a las que seguirán Enfermería, el día 24, y las de Medicina, los MIR, el 4 de mayo.
Los aspirantes de cualquiera de las titulaciones tomarán posesión de sus plazas los días 4 y 5 de junio, aunque en las comunidades donde el 4 sea festivo, el plazo será los días 3 y 5. El inicio del periodo formativo será el 5 de junio de 2026 para todos los residentes, según el calendario publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad.
Podrán realizar la solicitud de adjudicación de plaza tanto por medios electrónicos, en cuyo caso podrá presentarse y modificarse hasta el momento en que se inicie la sesión correspondiente a su número de orden, como mediante comparecencia presencial, personalmente o a través de representante debidamente acreditado. Sanidad recomienda, no obstante, que la solicitud se realice por medios electrónicos, incluso en el caso de que posteriormente se comparezca de forma presencial en la sede del Ministerio.
Los plazos para realizar las solicitudes electrónicas son los siguientes:
- para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, desde las 10:00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza,
- para Enfermería, desde las 10:00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza y,
- para Medicina: desde las 10:00 horas del 28 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza.
La adjudicación de plazas se efectuará por riguroso orden de puntuación, y se entenderá que renuncian a su prioridad aquellas personas que no formalicen su solicitud en plazo por ninguna de las vías habilitadas. Una vez adjudicada, tendrá carácter definitivo y no podrá ser modificada ni sustituida por otra.
El 23 de abril se adjudicarán las de Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física; del 24 al 30, las de Enfermería, y del 4 al 27 de mayo, las de Medicina.
Todos los adjudicatarios deberán contactar con su comisión de docencia o unidad docente, el siguiente día hábil a la adjudicación de plaza para programar la realización del examen médico previo a la toma de posesión, con el fin de comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por limitación física, psíquica, sensorial o funcional que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo exija al residente.
El Ministerio convocará una segunda adjudicación de plazas mediante un procedimiento extraordinario destinado a cubrir las vacantes existentes tras la finalización del proceso ordinario en las semanas posteriores a la fecha de toma de posesión establecida y se formalizará mediante resolución de la Dirección General competente. Dicha orden convocará, por titulaciones, a los aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida y dispongan de número de orden, salvo los que no se hayan incorporado en fecha o hayan realizado una renuncia expresa.
Las personas convocadas podrán solicitar las plazas que permanezcan vacantes, tanto aquellas no adjudicadas inicialmente como las que hayan quedado disponibles por renuncias o falta de incorporación.
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental