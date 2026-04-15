Los médicos de Catalunya encaran su décima jornada de huelga, prevista para el 27 de abril

Metges de Catalunya (MC) ha convocado para el lunes 27 de abril la décima jornada de huelga desde octubre del personal facultativo del sistema sanitario catalán, tanto público como concertado, en el marco del conflicto con el departamento de Salut para mejorar las condiciones laborales.

El sindicato médico acusa a la conselleria de no haber accedido "todavía" a negociar ninguna de sus reivindicaciones y de "falta de voluntad". El paro coincide con la huelga estatal de cuatro días que los médicos convocan por el enfrentamiento con el Ministerio de Sanidad en torno al estatuto marco del colectivo sanitario. MC también apoya esta protesta.

El sindicato acusa a Salut de seguir una estrategia basada en "diluir la voz del personal médico y facultativo dentro del conjunto de las organizaciones sindicales". En este sentido, MC reprocha a la Administración que promueva espacios como un nuevo grupo de trabajo para abordar la reforma del modelo de las guardias médicas "donde el sindicato es un interlocutor más, cuando debería tener un papel central".

Además, recuerda que "ya existe" un marco específico de diálogo, la mesa médica surgida de la huelga de 2023, "que Salud no utiliza, evidenciando una clara falta de voluntad real de negociación".

MC prevé que la manifestación del 27 de abril comience a las 10.30 horas de la mañana en el Hospital de Sant Pau y termine frente a la basílica de la Sagrada Família, por la zona de la calle Sardenya.