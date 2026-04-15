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Envejecimiento saludable

La medicina estética cambia de rumbo, baja el bótox y sube lo 'natural': "Ya no vemos rostros congelados"

El 46% de la población española se ha realizado tratamientos y el 30% se lo está planteando; el 69% son mujeres, el 31% hombres y el 19% personas del colectivo LGTBIQ+, con datos de un informe de SEME

Del 'bótox party' a los labios rusos: los médicos alertan de "un nuevo tipo de delincuencia" que comercia con productos estéticos del mercado negro

Intervención de botox en una clínica estética.

Intervención de botox en una clínica estética. / El Periódico

Nieves Salinas

Nieves Salinas

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El 46% de la población española se ha realizado tratamientos de estética y el 30% se lo está planteando. El 69% son mujeres, el 31% hombres y el 19% personas del colectivo LGTBIQ+. Con edades comprendidas entre los 30 y 64 años, con mayor nivel de estudios y una renta superior. Son datos que ha presentado de un nuevo 'Informe de percepción de la Medicina Estética en España', realizado por Sigma Dos y que se ha presentado este miércoles en Madrid.

El trabajo, que ha dado a conocer la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), habla de nuevas tendencias. Por ejemplo, de la caída del bótox, que deja de ser uno de los tratamientos más demandados, frente a la búsqueda de efectos naturales en el rostro. Se tiende hacia la prevención y el control del envejecimiento de una forma equilibrada. "Ya no vemos rostros congelados", han señalado los médicos.

Más allá de los tratamientos

En esa línea, la encuesta -sobre una base muestral de 2.469 personas- arroja resultados interesantes: más del 70% de la población coincide en que la medicina estética ya se aleja de la imagen de "frivolidad" y se integra en un concepto de mejora integral de la salud y el envejecimiento controlado. Los pacientes hacen ejercicio físico, cuidan su alimentación y, además, "buscan combatir los signos de envejecimiento, corregir alteraciones o imperfecciones y contribuir al bienestar físico y emocional", ha explicado el doctor Sergio Fernández Mesa, de la junta directiva de SEME.

De hecho, 8 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo en que muchas personas recurren a ella para mejorar su autoestima, ha explicado. Se contempla la medicina estética como "las prácticas médicas de pequeño intervencionismo (en las que se emplea anestesia tópica o local y en régimen ambulatorio), técnicas necesarias para la restauración, mantenimiento y promoción de la estética, salud y bienestar. No es cirugía estética", se remarca. Es más, un tercio de los pacientes de medicina estética también se han sometido a cirugía estética y, de estos, 2/3 prefieren la medicina a la cirugía, principalmente porque es menos invasiva.

Riesgos médicos

Eso, sí, el 75% de la población es consciente de que estos procedimientos pueden conllevar riesgos médicos. "Esto es un avance muy importante porque cierra la puerta a la banalización de nuestra medicina", ha declarado el doctor Juan Antonio López, presidente de SEME La sociedad ha expresado nuevamente su preocupación por "el alto desconocimiento de la población" en torno a quién debe realizar esta medicina (el médico estético), dónde acudir (la unidad denominada U.48) y las propias técnicas y tratamientos.

Existe "una gran confusión" han remarcado los médicos. "Es lógico que no identifiquen entre técnicas invasivas y no invasivas (medicina versus cirugía) cuando ni siquiera saben que únicamente el médico estético puede realizar los tratamientos en un lugar legal específico: la U.48", se han quejado. Los jóvenes (entre 25 y 30 años) que se realizan tratamientos preventivos, tienen menor nivel de ingresos y de estudios (educación secundaria) son los que más caen "en intrusos y lugares no legales" por los precios baratos, se ha explicado.

"Cierto juicio"

Otro dato curioso: más de la mitad de la ciudadanía percibe que los tratamientos estéticos se abordan con naturalidad. Sin embargo, persiste "cierto juicio hacia quienes recurren a ellos". Aun así, los propios pacientes consideran en mayor medida que están plenamente normalizados (43%), en comparación con el público general. En esta línea, el 64% de los pacientes afirma haber compartido con personas de su entorno cercano o de confianza que se ha sometido a algún tratamiento.

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Finalmente, la encuesta indica que más del 86% de los pacientes declara estar "satisfecho" y "muy satisfecho" con los resultados obtenidos y las redes sociales no son un método para elegir tratamiento, solo sirven para informar. "Funciona el boca-oreja y las recomendaciones", se ha dicho. Además, el papel de las redes respecto a la medicina estética es considerado negativo: la mitad de la población considera que generan presión sobre la imagen y además crean expectativas poco realistas.

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