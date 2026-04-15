La medicina estética cambia de rumbo, baja el bótox y sube lo 'natural': "Ya no vemos rostros congelados"

El 46% de la población española se ha realizado tratamientos de estética y el 30% se lo está planteando. El 69% son mujeres, el 31% hombres y el 19% personas del colectivo LGTBIQ+. Con edades comprendidas entre los 30 y 64 años, con mayor nivel de estudios y una renta superior. Son datos que ha presentado de un nuevo 'Informe de percepción de la Medicina Estética en España', realizado por Sigma Dos y que se ha presentado este miércoles en Madrid.

El trabajo, que ha dado a conocer la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), habla de nuevas tendencias. Por ejemplo, de la caída del bótox, que deja de ser uno de los tratamientos más demandados, frente a la búsqueda de efectos naturales en el rostro. Se tiende hacia la prevención y el control del envejecimiento de una forma equilibrada. "Ya no vemos rostros congelados", han señalado los médicos.

Más allá de los tratamientos

En esa línea, la encuesta -sobre una base muestral de 2.469 personas- arroja resultados interesantes: más del 70% de la población coincide en que la medicina estética ya se aleja de la imagen de "frivolidad" y se integra en un concepto de mejora integral de la salud y el envejecimiento controlado. Los pacientes hacen ejercicio físico, cuidan su alimentación y, además, "buscan combatir los signos de envejecimiento, corregir alteraciones o imperfecciones y contribuir al bienestar físico y emocional", ha explicado el doctor Sergio Fernández Mesa, de la junta directiva de SEME.

De hecho, 8 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo en que muchas personas recurren a ella para mejorar su autoestima, ha explicado. Se contempla la medicina estética como "las prácticas médicas de pequeño intervencionismo (en las que se emplea anestesia tópica o local y en régimen ambulatorio), técnicas necesarias para la restauración, mantenimiento y promoción de la estética, salud y bienestar. No es cirugía estética", se remarca. Es más, un tercio de los pacientes de medicina estética también se han sometido a cirugía estética y, de estos, 2/3 prefieren la medicina a la cirugía, principalmente porque es menos invasiva.

Riesgos médicos

Eso, sí, el 75% de la población es consciente de que estos procedimientos pueden conllevar riesgos médicos. "Esto es un avance muy importante porque cierra la puerta a la banalización de nuestra medicina", ha declarado el doctor Juan Antonio López, presidente de SEME La sociedad ha expresado nuevamente su preocupación por "el alto desconocimiento de la población" en torno a quién debe realizar esta medicina (el médico estético), dónde acudir (la unidad denominada U.48) y las propias técnicas y tratamientos.

Existe "una gran confusión" han remarcado los médicos. "Es lógico que no identifiquen entre técnicas invasivas y no invasivas (medicina versus cirugía) cuando ni siquiera saben que únicamente el médico estético puede realizar los tratamientos en un lugar legal específico: la U.48", se han quejado. Los jóvenes (entre 25 y 30 años) que se realizan tratamientos preventivos, tienen menor nivel de ingresos y de estudios (educación secundaria) son los que más caen "en intrusos y lugares no legales" por los precios baratos, se ha explicado.

"Cierto juicio"

Otro dato curioso: más de la mitad de la ciudadanía percibe que los tratamientos estéticos se abordan con naturalidad. Sin embargo, persiste "cierto juicio hacia quienes recurren a ellos". Aun así, los propios pacientes consideran en mayor medida que están plenamente normalizados (43%), en comparación con el público general. En esta línea, el 64% de los pacientes afirma haber compartido con personas de su entorno cercano o de confianza que se ha sometido a algún tratamiento.

Finalmente, la encuesta indica que más del 86% de los pacientes declara estar "satisfecho" y "muy satisfecho" con los resultados obtenidos y las redes sociales no son un método para elegir tratamiento, solo sirven para informar. "Funciona el boca-oreja y las recomendaciones", se ha dicho. Además, el papel de las redes respecto a la medicina estética es considerado negativo: la mitad de la población considera que generan presión sobre la imagen y además crean expectativas poco realistas.